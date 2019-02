Patuloy na rehabilitasyon para sa pagbangon ng Marawi

Ilang buwan na lang at magdadalawang taon na ang nakalipas nang mangayari ang Marawi Siege. Sa loob ng panahong ito, tuloy-tuloy ang ating mga proyekto para matutukan ang mga kababayan nating na­ngangailangan.

Sa pamamagitan ng Angat Buhay na pangunahing anti-poverty program ni VP Leni Robredo, iba’t ibang uri ng tulong ang atin nang naiabot sa Marawi.

Mula nang unang sumiklab ang kaguluhan, agad tayong nagdala ng mga relief good para sa mga bakwit na pansamantalang nakalagak sa mga evacuation center. Disaster Relief and Rehabilitation (DRR) operations agad ang bitbit ng Angat Buhay at partners nito para sa ating mga kapatid na apektado.

Ngunit gaya ng napakarami nating kuwentuhan tungkol sa mga proyekto ng Angat Buhay, hindi nagtatapos sa relief operations ang DRR.

Si VP Leni mismo ang bumaba sa Marawi para malaman kung ano-ano pa ang mga maitutulong ng Angat Buhay at mga partner nito para tulu­ngang makabangon ang mga apektadong residente.

“Gusto natin — I think malalaman namin iyon ngayong meeting with the LGU (local government unit) — ano iyong mga kalakal na puwede nang umpisahan, at paano ito mali-link sa merkado,” kuwento ni VP Leni noon.

Matapos makakuha ng impormasyon, nakapaghatid na tayo ng iba’t ibang tulong mula sa Angat Buhay transitory village, hanggang sa pagtulong sa kabuhayan ng mga women weaver ng Marawi.

Ang pinakabagong pagbisita natin sa Marawi ay nito lang nakaraang linggo. Kasama ang Angat Buhay team at partner nito na ANCOP USA, patuloy ang mga proyekto para sa dire-diretsong pagbangon ng bayan.

Noong nakaraang Biyernes, ika-15 ng Pebrero, nagtungo ang Angat Buhay team sa Saguia­ran, Lanao del Sur hindi lang para magsagawa ng medical-dental mission ngunit para rin mag-turnover ng sewing machines at relief packs.

Ang mga sewing machine na ito ay para tulungan ang mga Saguiaran dressmaker sa kanilang kabuhayan. Ito ay pandagdag pa sa mga kagamitang dinala ni VP Leni noong Mayo sa kanila.

Kasalukuyan pa ring nasa temporary shelters ang mga Saguiaran dressmaker ngunit dahil may tulong na tulad ng mga kagamitang ito, maari na silang makapagsimula, kahit paunti-unti lamang. Itinulay din ng Angat Buhay ang mga kababaihang ito sa AKABA, isang social enterprise na magiging direktang mami­mili ng mga produktong gawa ng mga Saguiaran dressmaker.

Sa mga pagkakataong gaya ng sa Marawi, ang rehabilitasyon ay hindi lang nakakahon sa mga istrukturang nawasak ng giyera. Ito rin ay tumutukoy sa mga mamamayan — sa mga pamilyang hindi lang nawalan ng tirahan, kung hindi ng dignidad at pag-asang maibabalik sa maayos muli ang kanilang pamumuhay.

Sabi nga ni VP Leni, “Rebuilding Marawi will take many years and the combined efforts of both the government and the private sector. The city has been physically decimated by guns and mortars, but more so by the trauma that wars bring.”

“Thankfully, even war could not shatter the Filipino spirit, more so our sense of bayanihan. Time and again, we have seen how the darkest of times have brought out the best in our people.”

Kaya patuloy nating pagtatrabahuan ang Marawi. Patuloy tayong makikipag-ugnayan sa ating mga Angat Buhay partner. Kahit matagal at mahirap, kakayanin natin basta’t tulong-tulong tayo. Walang imposible basta’t sama-sama ta­yong magbibigay pag-asa at tulong para sa pagbangon ng Marawi.