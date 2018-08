Patuloy na pagpasok ng droga

Mayroon bang kinakapitan ang mga drug syndicate kaya kahit sa kabila ng maigting na kampanya laban sa iligal na droga ay tuloy pa rin ang pagpapapasok ng tone-toneladang shabu sa ating bansa? Nakakagalit na tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok ng mga iligal na droga, habang mahigit 23,000 na ang napapatay sa giyerang ito na sinimulan ni Duterte nang maupo bilang pangulo noong Hunyo 2016.

Ang nakakapagtaka pa ay tila wala ta­yong galit na narinig kay Duterte na alam naman nating kinahiligan na ang pagmumura sa mga talumpati niya. Hindi na sachet ang pinag-uusapan dito kundi tone-toneladang shabu tulad na lamang ng shipment mula sa Taiwan at China na nakapasok sa bansa noong nakaraang lingo lamang.

Halos 500 kilo ng shabu ang nakumpiska ng Bureau of Customs (BOC) at Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa Port of Manila na nagkakahalagang P3.4 bilyon. Bukod dito, may nakalusot din sa BOC na isang toneladang shabu na dinala sa General Mariano Alvarez, Cavite. Wala nang naabutan ang PDEA sa nakalusot na drogang nagkakahalaga umano ng P6.8 bilyon. Malamang ang mga shabu na nakalusot ay nagkalat na ngayon sa iba’t ibang lansangan ng bansa.

Noong Mayo 2017, sa kasagsagan ng giyera kontra-droga ng administrasyong Duterte, isang shabu shipment na nagkakahalagang P6.4 bilyon ang nakalusot din sa BOC. May mga kasama pa ang shipment na ito na hindi na nahabol ng PDEA. Patunay dito ang pagkakakumpiska sa metal cylinder sa Sampaloc, Manila na naabutang wala nang laman.

Pruweba lang ito na patuloy ang pagpasok ng mga iligal na droga sa bansa ito ay sa kabila ng dalawang taon na pagtutok ng administrasyong Duterte sa problema sa droga. Hindi rin makakaligtaan ang mga pagbabanta at maaanghang na salita ni Duterte sa mga sangkot sa ilegal na droga. Ngunit bakit sa kabila nito patuloy pa ring ang pagpapapasok ng mga droga? Wala bang takot ang mga sangkot o dahil ba may sinasandalan kaya hindi takot?

Laging nating sinasabi, kung talagang gusto ng Pangulo na masugpo ang iligal na droga sa bansa, giyerahin ang sindikato lalo na ang mga dayuhan na siyang panguna­hing source ng shabu sa ating bansa. Kasabay nito ang pagre-rehabilitate sa mga drug users kasama na ang pagsasa-ayos at partisipasyon ng ­buong komunidad.

Kaso ang ginegyera ng ating gobyerno at napapaslang ay mga user at mga small time pusher na biktima din sa problema sa droga. Hindi maubos-ubos ang iligal na droga sa ating bansa dahil parang nagtatabas lang sila ng sanga habang ang mga ugat ay buhay na buhay. Sa ganitong pamamaraan, tingin niyo ba ay malilinis ang ating mga lansangan mula sa iligal na droga?