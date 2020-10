Patuloy ang Edukasyon sa Community Learning Hub

Kabi-kabila ang mga programa natin sa Tanggapan.

Sa pamumuno ni VP Leni Robredo, patuloy ang ating mga inisyatiba para makatulong lalo na sa panahon ng pandemya.

Sa ating mga nakaraang kuwentuhan, nabanggit natin ang mga inisyatibong nakatuon na tumulong sa ating mga frontliners at iyong mga kababayan nating apektado ang kabuhayan dahil sa COVID19.

Nitong linggo naganap ang pormal na pagbubukas ng isa pang programa ng Tanggapan ng Pangalawang Pangulo na pinagtutuunan naman ng pansin ang mga kabataan nating sa kabila ng pandemya ay patuloy ang pag-aaral.

Malaking alalahanin ang edukasyon sa ating bayan bago pa man magsimula ang problemang dala ng COVID19. Malawak ang kakulangan ng kagamitan at imprastratura para sa mga mag-aaral, pati na suporta sa mga guro at magulang.

Kaya isa ito sa mga matagal na pinag-aralan para mas lalong marami tayong mga kabataang matulungan.

Ang Community Learning Hub ay produkto ng bayanihan: Katulong ng Tanggapan ang mga LGUs at ang mga mapagkaloob nating partners.

Ilang buwan tayong nagkalap ng mga donasyong gadget, at iba’t iba pang mga kagamitan para sa pag-aaral.

Nagsimula rin tayong magsanay ng mga volunteer tutors na makakatulong hindi lang sa mga estudyante, kung hindi para rin sa mga magulang na abot-abot na nga ang pasan na hirap sa harap ng pandemya, lalo pang mabibigatan pagdating ng simula ng pasukan.

Katulad nalang ng binista ni VP Leni na Community Learning Hub sa Brgy. Pinagbuhatan, Pasig City nitong nakaraang linggo. Dahil sa pagbabayanihan ng mga pribadong organisasyon at ng LGU, hindi lang mga tablet ang naibigay natin sa mga mag-aaral. Nakapagbigay din tayo ng mga kagamitan tulad ng mga lamesa, shelves, mga upuan, at siyempre WIFI connection. Kasama rin dito ang mga pang-“new normal” na kagamitan katulad ng acrylic dividers, alcohol dispensers, at thermal scanners.

Sa kasalukuyan, mayroon tayong mga Community Learning Hubs sa iba’t sulok ng bansa.

Nakapagsimula na tayo sa Pasig, Negros, Camarines Sur, Albay, may dalawa sa Taytay, at may apat sa Caloocan. Mayroon din tayong 55 pang Learning Community Hubs na malapit na ring magbukas.

Sa panahon ngayon, ang mga mahihirap lalong naghihirap. Ang kabataan na nasa mga komunidad na ito, walang mga gadgets, walang WIFI, walang kakayahang makapag-aral ng maayos sa kanilang tahanan. Lalong wala rin silang mga magulang na matatakbuhang magturo kung abala si nanay at tatay maghanap ng kita para sa pamilya.

Para sa kanila natin binuo ang mga Community Learning Hubs. Dahil sa panahon ng pandemya, patuloy pa rin dapat ang edukasyon lalo na para sa mga nasa pinakamamalayo, pinakamaliliit, at pinakamahihirap na bayan.

Gaya ng sabi ni VP Leni: “I-imagine ninyo ‘yung sitwasyon na walang Community Learning Hubs. Saan pupunta iyong mga bata? Saan sila aasa sa mga pangangailangan nila? ‘Yung pinaka-worry ko, ‘yung dating naiiwan, mas lalo pang maiiwanan.

Iyong dating mahihirap, mas lalong nira-rob natin ng opportunity para makapagsabay sa kanilang lahat.

And the very essence of having Community Learning Hubs is precisely to fill in this gap. Alam natin na ‘yung mga lalagyan natin na mga lugar, ito ‘yung mga lugar na ang mga bata, karamihan sa kanila, walang gadgets.

Na iyong mga bata, karamihan sa kanila, iyong mga magulang, hindi sila disposed na tumulong sa home learning. Hindi lang sa walang gadgets, sa kakulangan ng capacity ng mga magulang, pero lalong-lalo na iyong mga difficult learners, papaano sila?”

“The idea of a Community Learning Hub is sa mga lugar na mahirap ‘yung mga bata, wala silang gadgets, wala silang lugar sa bahay para mag-aral, kailangan nila ng tutors dahil difficult learners sila, ‘yung mga magulang nila walang capacity turuan sila sa bahay, may mapupuntahan sila.

‘Yung mapupuntahan nila, we have tutors available, we are training them now; mayroon kaming gadgets na ilalagay, mayroong mga printers, mayroong access to online materials, mayroong books.”

“Excited ako for what is to come.

Hindi lang ‘yung community hubs by themselves. Pero excited ako sa lessons that this will bring to the children of our future—na pinapakita natin na walang limitasyon na hindi kayang malagpasan kung tayo ay magtutulung-tulungan.

So I think this is the greatest lesson here.”