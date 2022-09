Patuli na uy! Marco tinawag na supot ni Jake

Nagkaroon ng mini get together ang mga Kapamilya hunk na sina Jake Cuenca, Joseph Marco, Ejay Falcon, Marco Gumabao.

Nagkakumustahan nga sila sa kung ano na ang latest sa kanilang mga buhay at career. Siyempre, pati love life.

Ipinost ni Jake ang masaya nilang bonding sa kanyang Instagram account.

“When the Samonte bros (Pasion De Amor) met a bastardo (Los Bastardos),” sabi ng aktor.

Sina Jake, Joseph at Ejay ay ang mga Samonte sa “Pasion De Amor” samantalang si Marco ay isa sa cast ng “Los Bastardos”, pawang mga teleserye ng ABS-CBN noon.

“Nothing but love for this boys. So nice to see everyone doing well especially you @ejayfalcon we’re so proud of you vice gov (thumbs up emoji),” caption pa ni Jake sa post.

Kaaliw ang harutan at buskahan ng mga aktor, lalo na nang sabihan ni Jake si Gumabao na “supot” or hindi pa tuli. Hahaha!

How true, Marco?!

Anyway, dahil nga sa muling pagkikita nila ay nanariwa ang alaala ng mga netizen sa hit seryeng “Los Bastardos” kaya maraming nagtanong kung bakit wala sina Diego Loyzaga, Albie Casiño at Josh Colet.

May mga humihirit pa na sana ay may book two ng naturang teleserye upang muli nilang masilayan ang kakisigan ng mga aktor ng Kapamilya network. (Batuts Lopez)