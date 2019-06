Patti Austin ‘di type si Ian Veneracion?

Ni: Rose Garcia

Itinanggi ni Ian Veneracion na siya ang dahilan kung bakit biglang nag-back out ang international singer na si Patti Austin sa supposedly concert nilang dalawa sa Ca-nada. Pinabigyang-linaw kay Ian na dahil daw hindi siya kilala o familiar sa kanya ang singer kaya ito nag-back out.

Sabi naman ni Ian, wala itong katotohanan dahil nagkita na rin daw sila nang dumating ito sa Pilipinas. Alam daw niya na ang naging problema yata ay sa production o technical na maaaring hindi nabigay o natupad.

Ang maganda lang, as professional as he is, nagawa niyang ituloy ang concert na naging solo concert na niya. At yung repertoire nga raw niya, nadoble dahil siya na rin ang nag-fill sa dapat ay kay Patti Austin at obviously, it was well accepted.

Binibiro na lang ni Ian na sa 2 nights concert niya sa Music Museum on July 11 & 12, hindi naman na raw siguro siya iindyanin ng dalawang special guests niya.

Ang special guest niya ay ang mag-asawang Ogie Alcasid at Regine Velasquez-Alcasid. Si Ogie sa July 11 at si Regine sa July 12.

At the same time, ang production nina Ogie at Regine na Star A-Team ang producer ng concert.

Hindi lang makaka-duet, producer pa niya ang dalawa, ano ang pakiramdam?

“I feel so legit, wow! Si-yempre, sila ang tinitingala natin sa music.”

Bayani, Ai Ai masakit sa tiyan ang akting

Ngayong araw na ito ang showing ng comedy movie na “Feelennial.” At sana nga ay maraming manood at maging hit muli ng comedy queen na si Ai Ai delas Alas ang movie.

Maganda ang pelikula, as in, considered namin siya na matinong comedy movie. Maganda ang pagkakagawa ng script at sobrang nakakatawa sina Ai Ai at Bayani Agbayani. Iba ang chemistry ng dalawa.

Tawanan lahat sa premiere night at iisa ang comment ng mga nanonood paglabas, “ang ganda, ‘no?” at “sobrang nakakatawa.”

Marami rin ang nasorpresa sa director na si Rechie del Carmen na debut niya sa movie and yet, masasabing she passed with flying colors.

Hindi na kami magugulat kung masusundan ang “Feelennial” na co-produced ng Cignal Entertainment at first din for Pops Fernandez as movie producer through her DSL Productions.

Nakakatuwa rin makita ang ex-couple na sina Pops at Martin Nievera on and off screen. Suportado si Pops ng ex-husband at dalawang anak na sina Ram at Robin Nievera.

Ilan sa mga nakita naming nanood ng premiere night ay sina Diana Zubiri, Zia Quizon, Chavit Singson at sa rare na pagkakataon, si Manny V. Pangilinan na nanood ng premiere night.