Patrolman todas sa NPA

Patay ang isang bagitong pulis matapos ang makaengkwentro ang mga rebeldeng grupong New People’s Army (NPA) nitong Huwebes sa Silvino Lobos, Northern Samar.

Kinilala ang nasawing si Patrolman Mario Beter Caramol, miyembro ng 805th Manuver Company, Regional Mobile Force Battalion (RMFB) 8. Namatay ito sa halos 10 minutong bakbakan kontra NPA sa Barangay Geparayan De Taruq ng nabatid na bayan.

“This PRO strongly denounces the brutal encounter that resulted in the death of one of our comrades in the PNP service who gallantly and indomitably faced the ferocity of this inhumane and ruthless member of NPA,” pahayag sa inilabas na statement ng PRO 8 kahapon.

Pinaniniwalaang mayroon ding sugatan sa panig ng rebelde dahil sa dugong nagkalat sa lugar. (Edwin Balasa)