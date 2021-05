Patreng, iba pang pantry organizer papurihan – Poe

Isinusulong ni Senador Grace Poe ang pagpapatibay ng Resolution No. 714 na naglalayong papurihan ang unang community pantry organizer sa bansa na si Ana Patricia ‘Patreng’ Non at ang iba pang volunteer ng mga food bank initiative sa buong bansa.

Ang inisyatibo ni Non, na nagbigay aniya ng inspirasyon sa 6,700 pang mga community pantry sa bansa, ay patunay na buhay ang bayanihan spirit sa kabila ng nananarasang kahirapan ng mga Pinoy habang may COVID-19 pandemic.

Binigyang-diin pa ng senadora na ang naturang inisyatibo ay dapat tulungan ng gobyerno sa halip na ipasara o i-red-tag.

“The proliferation of community pantries all over the country is proof that the Filipino bayanihan spirit is alive and many Filipinos remain willing to help despite experiencing hardships themselves,” ani Poe sa panukala.

“This spirited moment of selflessness amid the pandemic must be encouraged and aided by the government to ensure the implementation of health and safety protocols instead of closing it down or subjecting it to red-tagging,” saad niya pa.

Magugunitang inakusahan ng mga opisyal ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang mga community pantry organizer na may koneksiyon umano sa mga komunista. (Dindo Matining)