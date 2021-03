Patok sa 2022: Go-Duterte, Poe-Sotto

KUNG ngayon idaraos ang eleksiyon, tiyak na magwawagi sa pagka-presidente at bise presidente ng bansa ang tambalan nina Sen. Bong Go at Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa isinagawang survey sa Voters’ Preference for Presidential and Vice Presidential Tandem for 2022 ng Pulse Asia, lumitaw na pinakapaborito ng mayorya ng mga Pinoy ang tambalang Go-Duterte na nakakuha ng 32% trust ratings: Sumunod sina Senator Grace Poe at Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto, 23%: Ikatlo sina dating dating Sen. Bongbong Marcos at Sen. Manny Pacquiao, 17%: Sen. Panfilo ‘Ping’ Lacson: At Manila Mayor Isko Moreno, 11% at tambalan nina Vice President Leni Robredo at Sen. Francis Pangi­linan, 8%.

Inaasahan nang makokopo ng tambalang Go at Duterte ang pinakamataas nilang boto sa kanilang teritoryo sa Mindanao na pumalo sa 62%, sumunod dito ang Visayas na may 39% at Natio­nal Capital Region (NCR) na may 21%.

Tabla naman ang kanilang tambalan kina Marcos at Pacquiao sa Luzon sa nakuha nilang 18%.

Samantala, nanguna ang tambalang Marcos at Pacquiao sa NCR, 22%: ikalawa ang Go-Duterte, 21%: Ikatlo ang Ping-Isko tandem,20%: ikaapat ang Poe at Sotto tandem, 19%; at Leni-Kiko, 8%.

Isinagawa ang nasabing survey noong Pebrero 10 hanggang 19 mula sa 98% sa hanay ng mga botante at mga Pinoy na interesadong lumahok sa halalan sa Mayo ng susunod na taon. (Mia Billones)