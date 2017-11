Pati pato at panggulo itinodo ng La Salle

May bearing o wala, kapag nagharap ang mahigpit na magkaribal na Ateneo at De La Salle ay paniguradong todo pati pato’t panggulo para makuha ang masarap na panalo.

Sa salpukan ng dalawang higanteng teams sa 80th UAAP basketball tournament nitong Linggo sa Smart Araneta Coliseum, matalo o manalo ay hindi magagalaw sa No. 2 spot at hindi rin mawawala ang twice-to-beat bonus ng defending champion Green Archers.

Pero dahil Ateneo ang kalaban, pinilit ng mga taga-Taft na makuha ang panalo.

“Actually it will be easy for us if we lost because there will be a stepladder and Adamson will play FEU bago nila kami labanan, twice-to-beat pa rin kami,” ani DLSU coach Aldin Ayo.

Kumayod sina Cameroonian big man Ben Mbala at Ricci Rivero sa opensa para tulu­ngan ang Green Archers na panain ang Blue Eagles, 79-76. Tinapos ng DLSU ang eliminations sa 12-2.

“Big win. I have to commend the players for their effort and for sticking to the game plan especially du­ring the endgame,” dagdag ni Ayo.

Nasa tuktok pa rin ang ­Ateneo kapit ang 13-1, katapat sa semifinals ang No. 4 Tamaraws. Toka ng No. 2 DLSU ang No. 3 Soaring Falcons.

Bitbit ng Blue Eagles at Green Archers ang twice-to-beat incentives sa semifinal round.