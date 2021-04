Pati pagkain ‘di pinatawad ng mga kurakot – Lacson

Hindi lang umano banta sa food security kundi maging sa national security ang mga nasa likod ng katiwalian sa Department of Agriculture (DA), ayon kay Senador Panfilo Lacson.

“There is nothing more basic than food, especially in a pandemic. If corruption infects the Department of Agriculture that should be at the forefront of food security efforts, it goes beyond human conscience,” pahayag ni Lacson sa panayam sa DZBB.

“Wala na. Saan pa tayo pupulutin kung ang mga walang kaluluwa, walang konsensya, pati pagkain ng ordinaryong Pilipino ‘di papatawarin? May kumita na sa PPE, may kumita kung saan-saan, may kumita sa smuggling. Pati ba naman itong pagkain sa hapag-kainan, titirahin pa rin?” dagdag pa nito.

Dahil sa ‘corrupt practices’ sa DA – na sinamahan pa ng Executive Order 128 na nagbababa sa taripa sa imported na baboy, posibleng samantalahain ang pagkakataon ng New People’s Army na hikayatin ang mga magbababoy na sumali na lang sa kanilang samahan matapos mawalan ng kabuhayan dahil sa polisiyang ipinapatud ng gobyerno sa kanilang sektor.

“It will be easy for the NPA to recruit new members, especially those who go hungry after losing their livelihood and blame government policies for their plight. This has given the NPA an opportunity to recruit. This will add to our national security problem,” ani Lacson.

Ibinunyag din ni Lacson na mahigit P1 bilyon kada taon ang nawawala sa kita ng gobyerno dahil sa katiwalian importasyon ng isda at iba pang sead food product mula 2015 hanggang 2020.

“Instead of helping local hog and poultry raisers, why insist on importation as the solution? Is it because there is money to be made there?” sambit pa nito. (Dindo Matining)