Pati baka titirahin ni Locsin

NAPUNDI si Foreign Affairs Secretary Teodoro ‘Teddyboy’ Locsin Jr. sa mga taong nagtatanong kung binebenta ang Phi­lippine Embassy pro­perty sa Malaysia.

Banta pa niya, sa sinumang magtatanong uli dito ay babarilin na niya, susunugin ang kanilang baryo at gagahasain ang mga baka.

“If anybody ever again ask me if he can buy the Philippine Embassy property in Bangkok or part of it I will shoot him, then I will burn his village, rape his cattle, rustle his women, and throw his last born off the top of the Lindy Locsin stock exchange building,” tweet ng kalihim kahapon.

Nawindang naman ang mga netizen sa binanggit ng palamurang kalihim.

Ang iba ay ginamit ang post ni Locsin sa naiwang baka sa mga abandonadong bayan sa Batangas.

Sa hiwalay naman na post, kinatigan naman ng kalihim ang nilalaman ng libro na karamihan ng mga tao ay gustong mapag-isa upang mabantayan ang kanilang alagang baka.

“True. For the most part people just want to be left alone to look after their cattle.”