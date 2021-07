Pateros kapos sa doktor, bakuna vs COVID

Humihingi ng saklolo ang bayan ng Pateros dahil sa kakulangan ng mga doktor para sa kanilang programa sa pagbabakuna laban sa COVID-19.

Ayon kay Mayor Miguel Ponce III kahapon, apat lamang ang mga doktor na tumutulong sa bakunahan. Na-expire na kasi aniya ang mga kontrata ng tatlong doktor na huling pinadala ng Health Department sa lugar.

“That’s one of the biggest challenges that we are facing now because can you just imagine, we are vaccinating more than 1,000 people a day with only four doctors.”

Kasabay rin aniya ito sa problema ng Pateros sa kakulangan ng suplay ng bakuna. (Mark Joven Delantar)