PBA: Patayan sa Game 7

Laro mamaya (Philippine ­Arena, Bocaue)

7 p.m. – Meralco vs. Ginebra



Hindi nagawang tapusin agad ng Ginebra ang Meralco sa kanilang PBA Governors’ Cup championship series nu’ng Miyerkoles.

Susubukan muli ng Kings na durugin ang ambisyon ng Bolts na makakuha ng makasaysayang pa­nalo mamayang gabi sa huling yugto ng best-of-­seven series sa Philippine ­Arena sa Bocaue, Bulacan.

Kapag nanalo ang Ginebra, makukuha ng prangkisa ang ika-10 titulo at sabay na roon ang kauna-unahang ma­tagumpay na title defense.

Sa parte ng Meralco, ang follow up sa 98-91 na panalo sa Game 6, na nagtabla sa serye 3-all, ay maghuhudyat ng kauna-unahang korona sa liga.

Para kay Kings coach Tim Cone, hindi na mahalaga ang Game 6, bagkus ay kailangang i-focus ng kanyang players ang atensiyon sa huling laro ng season.

“We can’t spend the time to think about Game 6. We gotta move on to Game 7 already,” sabi ni Cone pagkatapos ng laro, na pinanood ng all-time record 53,642 paying fans.

“Game 7 is an animal all by itself,” dagdag pa ni Cone.

Para naman kay Meralco coach Norman Black, importanteng hindi sa­yangin ng kanyang team ang lahat ng kanilang pinagpaguran para makara­ting sa ganitong punto at magkaroon ng tsansang tuluyang makabawi sa parehong team na tumalo sa kanila sa finals noong isang taon.





“It comes down to one last game for the entire season and we just want to get it done,” sabi ni Black.