PATAYAN SA BULACAN KAKAIBA NA

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Ipinag-utos na ni Philippine National Police (PNP) Director General Ronald ‘Bato’ dela Rosa ang malalimang imbestigasyon sa kakaibang patayan na nangyayari ngayon sa Bulacan kung saan itinutumba ang mga suspek sa minasaker na mag-anak sa San Jose del Monte City.

Ang direktiba ni Dela Rosa ay bunsod ng balitang pinatay din ang isa pang person of interest sa pagpatay sa mag-iina at biyenan ni Dexter Carlos.

Ayon kay Dela Rosa, kailangang tutukan nang todo ng Bulacan Police ang kaso para alamin ang puno’t dulo ng nangyaring pagpatay.

Noong Sabado ng umaga kinumpirma ng isang kamag-anak ng person of interest na si Anthony Garcia alyas ‘Tony’ na ito nga ang bangkay na natagpuan sa Brgy. Pacalag, San Miguel, Bulacan. May karatula din sa bangkay nito na nagsasabing ‘addict at rapist’.

Dinukot si Garcia sa bahay ng lolo nito sa Bulacan noong Biyernes ng medaling-araw na kinumpirma rin ni Supt. Fritz Macariola, ang hepe ng pulisya sa San Jose del Monte City.

Unang pinatay sa mga person of interest sa Bulacan massacre si Rolando Pacinos alyas ‘Inggo’ na nakitang may nakalagay pang karatula na nakasulat ang mga salitang ‘addict at rapist huwag tularan’.

Sumunod ang pagpatay kay Roosevelt Sorima alyas ‘Ponga’ na pinagbabaril naman sa loob ng kanilang bahay kamakalawa.

Habang ang isa pang binanggit ng self-confessed suspect na si Carmelino Ibañez alyas ‘Miling’ na kinilalang si Alvin Mabesa ay hindi pa rin alam kung nasaan matapos dukutin ng ilang kalalakihan na sakay ng puting van na walang plate number.

Kapansin-pansin sa pagpatay kina Garcia at Pacinos na mistulang inilagay pa sa kahihiyan ang itsura ng bangkay ng mga ito na nilagyan pareho ng karatula na nakasulat ang mga salitang ‘addict at rapist’.

Samantala, mahigpit na umanong binabantayan ngayon ng pulisya ang suspek na si Ibañez sa kulungan nito dahil sa posibilidad na baka mag-suicide ito bunga ng pagiging balisa matapos mabalitaan ang sunud-sunod na pagdukot at pagpatay sa kanyang mga kainuman bago naisagawa ang masaker.





Tiniyak ni Macariola na mahigpit ang kanilang pagbabantay kay Ibañez para matiyak ang seguridad nito sa kulu­ngan dahil ito na lamang ang natitirang buhay sa limang person of interest na siyang itinuturo ng mga saksi sa karuma-dumal na krimen.