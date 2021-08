Patay sa Haiti quake 1.3K na; Duterte nakiramay

Pumalo na sa halos 1,300 indibidwal ang nasawi matapos yanigin ng magnitude 7.2 ang Haiti kamakalawa.

“The human toll of the earthquake has risen to 1,297 dead on August 15,” ayon sa civil protection agency ng bansa.

Kaugnay nito’y nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga mamamayan ng Haiti na nabiktima ng malakas na lindol nitong Sabado at kumitil ng maraming buhay bukod pa sa mga nasugatan.

Ang pakikiramay ng Pangulo ay inanunsiyo ni Presidential Spokesman Harry Roque sa kanyang regular press briefing sa Malacañang.

“On behalf of the Filipino nation, President Rodrigo Duterte extends his sincere condolences to the government and to the people of Haiti for the tragedy and devastation caused but the strong earthquake that struck Haiti,” ani Roque.

Nagdeklara na ng state of emergency ang gobyerno ng Haiti dahil sa nangyaring trahedya.

Sinabi ni Roque na batay sa report ng Department of Foreign Affairs (DFA), walang Pilipinong nadamay sa malakas na lindol. (Aileen Taliping/Prince Golez)