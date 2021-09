Patay kung patay! Lacson-Sotto palaban kahit kay Satanas

Wala na umanong atrasan ang pagtakbo nina Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson at Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III sa 2022 national election.

Ito ang sinabi ni Lacson ilang oras bago ang pormal na pag-anunsiyo ng pagtakbo nila ni Sotto.

“Sabi ng ani Tito Sen, kahit si Satanas pa ang makatapat na kalaban. Sabi ko naman, patay kung patay,” sabi ni Lacson sa kanyang text message sa mga reporter.

Kahapon ay pormal nang inihayag ng dalawang senador ang kanilang pagtakbo sa dalawang pinakamataas na posisyon sa bansa sa halalan sa taong 2022.

Ang pahayag ay isinigawa sa isang taped program kung saan host si Pia Guanio.

Ang video ay inere sa national television at iba’t ibang social media platform.

Inilunsad ng Lacson-Sotto tandem ang kanyang campaign motto na “Ito ang Simula” na nakasentro sa “Katapangan, Kakayahan at Katapatan”.

Sa kanyang speech, binigyang-diin ni Lacson na sapat ang “Kakayahan, Katapatan at Katapangan” nila ni Sotto para pamunuan ang bansa at muling bumangon sa pagkakalugmok ng Pilipinas.

“Between me and Senate President Sotto are more than 80 years of honest, dedicated, and competent public service,” sabi ni Lacson.

“Malaking hamon subalit kailangang maibalik ang tiwala ng ating mamamayan sa gobyerno at sa mga namumuno,” dagdag pa nito.

Ayon kay Lacson, dating pinuno ng Philippine National Police (PNP) bago nahalalal na senador, kailangan umano ng Pilipinas ng lider na “ipaglalaban ang tama at ang mali ay lalabanan”.

Sa pambungad namang mensahe ni Sotto, hiniling nito sa publiko na pagkatiwalaan ang tambalan ni Lacson para pamunuan ang bansa.

“Ang inyo pong lingkod ay naririto upang harapin ang hamon sa tamang panahon na maging kandidato ninyo sa pagka-pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas,” pahayag ni Sotto. (Dindo Matining)