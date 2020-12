Patay kay ‘Vicky’ akyat sa 8

Umabot na sa walo ang nasawi sa paghagupit ng Bagyong Vicky sa bansa, ayon sa opisyal na bilang mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC).

Sinabi ni NDRRMC spokesperson Peter Paul Galvez na bukod sa walong namatay, dalawa din sugatan at isa ang nawawala.

“Tuloy ang confirmation pero ito ‘yung mga nakita na natin ngayon sa CARAGA, sa Region VIII at saka nanggaling dito sa Region XI and then mayroon tayong dalawang injured at may pinaghahanap tayo na isa,” lahad ni Galvez.

Sinabi ni Galvez na ang Surigao del Sur, Surigao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental ang pinakaapektado sa bagyo.

Sinabi ng NDRRMC na ang total damage sa infrastructure sa CARAGA dahil sa Bagyong Vicky ay nasa P105.4M. (Kiko Cueto)