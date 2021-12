Patay kay ‘Odette’ nadagdagan pa

Umakyat na sa 63 ang opisyal na bilang ng Bohol City LGU ng mga namatay sa pananalasa ng bagyong ‘Odette’.

Ito ay ayon sa official Facebook page ni Bohol Gov. Arthur Yap.

Sinabi ni Yap sa kanyang FB account na ito ay beripikado mismo ng Department of Health (DOH) at local government units.

Sinubukang tawagan mismo si Yap para makakuha ng ibang detalye pero hanggang sinusulat ito at hindi pa rin makontak ang gobernador.

Pero sa Facebook post ng gobernador, sinabi nito na sa Ubay ay 12 ang patay; Pres. Carlos P. Garcia at Loon ay tig-5; habang sa Inabanga, Catigbian at Buenavista ay may tig-apat.

Habang sa Tubigon, Alicia, at Antequera ay may tig-3; Maribojoc, Batuan, Getafe, Trinidad, Calape, Jagna at Valencia ay may tig-2.

Tig-iisa naman sa Panglao, Pilar, Talibon, Loboc, Candijay at Clarin.

Ang mga namatay ay ini-report umano ng 33 LGUs, ayon kay Yap.

Sa ulat naman ng mga local official sa Surigao del Norte kahapon, nasa 18 ang naiulat na nasawi sa nasabing lalawigan, 12 dito ay mula sa Siargao Island. (Kiko Cueto)