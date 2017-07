PATAY ANG DEMOKRASYA?

Parang pinatay na ang demokrasya at rule of law sa bansa at asahan na ang mas maraming kaso ng human rights abuses sa mga susunod na araw.

Ito ang babala ng ilang mambabatas matapos katigan ng Senado at Kamara sa isang joint session ang pagpapalawig sa martial law sa Mindanao hanggang sa Disyembre 31, 2017.

Ayon kay Akbayan party-list Rep. Tom Villarin, nagbabadya ang pamamayani ng authoritarian rule dahil sa sobra-sobrang kapangyarihan na ibinibigay ng Kongreso kay Pangulong Rodrigo Duterte at labis na sa dapat ay itinatakda ng Saligang Batas.

Para naman kay Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate, bumoto ito ng ‘No’ dahil hindi aniya makatao at hindi makamamamayan ang pagpapalawig sa Proclamation 216 o ang deklarasyon ng Martial Law sa buong Mindanao.

“Kalabisan ang pagpataw ng Martial Law. Kalabisan ang suspension ng writ of habeas corpus. Kalabisan na sakupin nito ang buong Mindanao. Kalabisan ang saklawin ang lahat ng mga armadong pwersang kumikilos sa Mindanao. Lalong kalabisan ang ekstensyon o pagpapalawig ng Martial Law,”ani Zarate.

Sinabi ng mambabatas na ang agarang pagdedeklara ng martial law ay tila pag-amin na wala nang silbi ang mga Local Government Units para solusyunan ang peace and order sa kanilang nasasakupan.

Nababahala naman si Anakpawis Rep. Ariel Casilao na darami pa ang mga human rights violations dahil sa mas pinahabang martial law.

“The 60-day martial law implementation in Mindanao has only resulted the intensified all-out war operations composing of aerial bombings of farmer communities, extra-judicial killings, illegal arrests, mass evacuations and abuses, hence, extending it would only mean approving of these atrocities against the people,” wika ni Casilao.