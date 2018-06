Patay ang career ni Ravena – Guiao

KUNOT ang noo ni NLEX Road ­Warriors coach Yeng Guiao matapos ang FIBA ruling na nagbabawal sa kanyang rookie na si Kiefer Ravena na manood sa mga laro ng kanyang koponan bunsod ng ipinataw na 18-month suspension nang magposi­tibo sa banned substance matapos ang isinagawang drug test sa laban ng Gilas Pilipinas kontra Japan noong Peb­rero sa second window ng FIBA Asia Qualifying tournament.

“Bawal (sa venue si Ravena), sa mga game, malabo pa yata ‘yun. Ganoon katindi ‘yung decision. Parang pinatay nga ‘yung career niya eh,” li­tanya ni coach Yeng.

Agosto 2019 pa muling makakabalik ang 24-anyos na si Ravena sa kahit anong PBA event na ikinadismaya ng coach.

Dahil dito, humingi ng konsiderasyon ang seven-time PBA champion sa FIBA board kung maaaring pumasok sa venue si Ravena kapag sila ay may laban.

“We’re still waiting, actually. Baka before our Ginebra game sa Legazpi, baka may sagot na,” aniya.

Huling nakita si Ravena sa PBA noong harapin ng NLEX ang Blackwater Elite noong Mayo 30, dalawang araw pagkatapos ianunsiyo ang FIBA suspension.