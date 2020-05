Patawa at papansin sa social media

Napatunayan mga tropapips ng isang guro at dalawa pang netizens na hindi uubra ang basta-basta pagpo-post ng kung anu-ano sa social media lalo na ang “pagbabanta” sa buhay ng pinakamataas na lider ng bansa—ang pangulo.

Pero bago ‘yan, aba’y maraming kurimaw natin na atat na atat nang lumaklak ng alak at magpa-party kayat parang mass testing sa pila nung maalis ang community quarantine. Pero bago yan meron napataas ang sinturera nang mapabalita ang pa-party, este pa-“mañanita” sa kaarawan nitong si National Capital Region Police Office (NCRPO) chief Maj. Gen. Debold Sinas.

Sa mga lumabas kasing larawan sa social media (kung totoo at hindi dinuktor), aba’y makikitang may mga patakaran sa ECQ ang nalabag tulad ng pagbabawal ng “mass gathering” at social distancing. May mga alak pa raw sa lugar ng selebrasyon pero siyempre itatanggi rin iyon dahil may liquor ban.

Natural na marami ang “mainggit” kay Sinas lalo na ang mga nag-birthday nitong ECQ pero hindi makapamili ng handa dahil bawal lumabas ng bahay kaya nagtiis na lang sa ika nga eh “virtual” handaan kung saan isinulat na lang nila sa papel ang mga pinapangarap nilang handa at kasama dapat sa party.

Ngunit dahil opisyal ng PNP si Sinas, gusto siyempre ng mga kabaro niya na maging masaya siya. Bukod doon, kung talaga nga naman may “nilabag” silang batas sa pa-mañanita nila, bakit nga naman walang pulis na humuli sa kanila? Baka ang nasa isip nila eh…what are we in power for?

Hindi tuloy maiwasan ng iba nating tropapips na mainggit sa ibang bansa na kapag may mga opisyal na nagkakamali. Ang ibang opisyal kasi sa ibang bansa, hindi nagpapalusot at humihingi kaagad ng paumanhin kapag may sabit sila. Sa New Zealand nga, nag-alok pa ang kanilang health minister na mag-resign dahil dinala pa niya sa beach ang kanilang pamilya matapos ideklara ang lockdown sa kanilang lugar.

Pero dito sa atin, naku po…‘wag nang umasa.

Hindi kaya nanghinayang si Sinas sa pagkakataon na maging bida kung tinanggihan niya ang pa-party, este pa-mañanita para maging “good” example siya sa pagsunod sa patakaran ng ECQ? Iyon nga lang huli na ang lahat at tiyak na kapag may nahuling pasaway na nagpa-party, nag-iinuman, o magkakasama sa umpukan, ang tiyak na mababanggit—bakit si Sinas puwede?

Samantala mga tropapips, dapat maging babala rin sa mga mahilig magpatawa sa social media at magpo-post ng pagbabanta sa buhay ni President Mayor Digong Duterte, ang nangyari sa isang guro, at iba pang netizen na naglalagay ng “reward” para patayin ang pinakamataas na lider ng bansa.

Kung tutuusin, sa laki ng inilalagay nilang “reward” kuno na P50 milyon, P75 milyon at P100 milyon na ibibigay kuno nila sa taong makakapatay sa pangulo, alam mo nang “papansin” o kung hindi man eh “joke” ang post. Pero biro man o papansin, aba’y “pagbabanta” pa rin iyon sa buhay.

Kahit nga ang nakaaway mong kapitbahay ang sabihin mo nang ganun post, malamang na makasuhan ka ng grave threat. Pero dahil presidente ang “ipinapapatay,” mas mabigat na kasong inciting to sedition ang ikinaso sa kanila. Pero sabi ng ilan nating kurimaw na may kaalaman sa batas, malamang na ‘di umubra ang naturang kaso dahil makikitang hindi naman “seryoso” sa pakay ang mga inaresto kung pagbabasehan ang kanilang estado sa buhay.

Pero malamang na may panagutan pa rin ang mga ito sa batas dahil sa hindi kaaaya-ayang post sa social media. Malay natin, baka sa isang televised speech ng pangulo eh patawarin niya ang dinakip na netizens na ”nais” siyang ipapatay, at pagkatapos ay bigla naman niyang sermonan ang birthday boy na si Sinas. Why not? Abangan. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”