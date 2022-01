Patalbugan mga fan: Kathryn, Nadine sino mas may ‘K’ sa Vogue PH

Inanunsiyo na nga na magkakaroon na ng Vogue Philippines simula sa Setyembre 2022.

“Just In: Conde Nast today announced the launch of Vogue Philippines, the 29th edition of the global fashion authority. The title will launch with English language print, digital and social platforms in September 2022 and will be published under license agreement with Mega!” tweet pa ni MJ Felipe.

At ang nakakaloka, ngayon pa lang ay tila nagkakabugan na ang mga fan nina Kathryn Bernardo, Nadine Lustre, dahil bet nila na mauna ngang maging cover ang mga idolo nila.

So, magtagumpay kaya ang mga fan na maging cover agad-agad ang mga idolo nila? Makinig kaya sa kanila ang mga tagahanga?

Pero, sino nga ba ang karapat-dapat maging cover agad ng magazine na ito, na papatok sa panlasa ng mga Pinoy?

Well, mga modelo, beauty queen kaya ang unang makikita sa Setyembre o Oktubre? (Dondon Sermino)