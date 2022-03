Patafa ‘di tatantanan ng Senado

Nag-isyu ang Senate Committee on Sports na show cause order laban sa board of director ng Philippine Athletics Track and Field Association (Patafa).

Ayon kay Senador Christopher ‘Bong’ Go, chairman ng komite, ang show cause order ay nag-oobliga sa mga kasapi ng board kung bakit hindi sila kailangang i-cite for contempt dahil sa paghain ng arbitration case sa kabila ng una nang napagkasunduan na sasailalim sa ‘mediation proceedings’ ang hindi nila pagkakaintindihan kay pole vaulter Ernest John ‘EJ’ Obiena.

Nauna nang nagpahayag na pagkadismaya si Go sa gitna ng iringan sa pagitan ng Patafa at ni Obiena na siyang dahilan ng hindi pagsali niya sa ilang international competition.

“Ako po, full support ako sa mga atleta. Pero sana naman po tama na po ‘yong politika. Ang ibig sabihin, kung maaari po ay magkaisa kayo para sa ating bansa dahil may mga future competition pa tayong inaasahan at malaki ang potential po ni Obiena,” sabi ni Go.

Binigyang-diin ni Go na dapat magpokus ang mga atleta sa kanilang pagsasanay sa halip na masangkot sa mga isyu na makakasira sa kanilang ambisyon na makapag-uwi ng karangalan para sa bansa.

“Mentally… draining po ‘yon. Nakaka-drain po ng utak dahil habang nagte-training ka, dapat focus ka lang sa iyong pagte-training,” ani Go. (Dindo Matining)