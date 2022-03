Patafa aktibo sa PSC mediation kay EJ

AKTIBONG nakikilahok ang Philippine Athletics Track and Field Association (Patafa) sa mediation proceedings na kasama ang pole vaulter na si EJ Obiena na taliwas sa alegasyon ng apat na senador na naghain ng resolusyon na i-contempt ang buong Patafa board dahil sa pagtangging lumahok sa proseso.

Nilinaw ito ng Patafa Sabado bilang tugon sa inilabas na kautusan ng apat na senador na humihiling sa miyembro ng board of trustees ng Patafa noong Biyernes na ipaliwanag kung bakit hindi sila dapat patawan ng contempt dahil sa umano’y pagtanggi sa pangako sa Senado na lumahok sa mediation.

Sa isang liham kay Sen. Christopher “Bong” Go, chairman ng Senate Committee on Sports at vice chair ng Committee on Finance, sinabi ng Patafa na “lumahok ito sa mediation na pinangasiwaan ni Philippine Sports Commission Chairman William “Butch” Ramirez noong Marso 7 at 14 at lalahok sa ikatlong pamamagitan sa Marso 21.”

Sa katunayan, sinabi ng Patafa, si Obiena ang humiling na ipagpaliban ang ikatlong pagpupulong sa Marso 21 dahil sa sinabi niyang “prior scheduled travel and other commitments.”

Sa paghahain ng resolusyon para banggitin ang buong Patafa board sa contempt, sinabi ni Sen. Pia Cayetano na nilabag ng national sports association ang commitment nito sa mediation sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso sa Court of Arbitration for Sport sa Lausanne, Switzerland laban kay Obiena at Philippine Olympic Committee.

Nilinaw ng Patafa na ang apela ay inihain sa Court of Arbitration for Sport ni Patafa president Philip Ella Juico, sa kanyang personal na kapasidad, upang iapela ang desisyon ng POC na nagdeklara sa kanya ng “persona non grata.” Ang paghahain ng kaso sa Court of Arbitration for Sport ay malawakang tinatanggap ng mga internasyonal na katawan ng palakasan, gaya ng International Olympic Committee at mga internasyonal na pederasyon, upang ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan sa sports.

Ang deklarasyon ng “persona non grata” ay isang offshoot ng reklamong inihain ni Obiena laban kay Juico bilang tugon sa imbestigasyon ng Patafa sa mga kaso na hindi nabayaran ni Obiena ang suweldo ng kanyang coach at pinalsipika ang kanyang mga ulat sa pag-liquidate ng mga gastos na natamo sa pagsasanay at kompetisyon sa Europa sa loob ng tatlong taon.

“Patafa reiterates that it has always tried to be respectful of this Honorable Office and continues, in good faith and earnest efforts, in its commitment to both this Honorable Office and the PSC, to participate in the PSC initiated mediation,” ayo sa sulat.

Ang resolution na isinampa ni Sen. Cayetano ay pirmado din ng tatlong iba pang senador na sina Senate President Vicente “Tito” Sotto III, Sen. Panfilo Lacson at Sen. Francis Tolentino, kapatid ni POC President Abraham “Bambol” Tolentino. (Lito Oredo)