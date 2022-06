Pasyente sa ospital

Nakita ko sa panaginip ko na nasa isang ospital daw ko at isang pasyente. Kita ko na punong-puno raw kami sa kuwarto, ang daming mga hospital bed tapos lahat may pasyente tapos may mga kasama rin silang nag-aalaga, pero sa akin wala. Tumayo raw ako tapos hinila ko ‘yung suwero at naglakad palabas sa kwartong ‘yun. Kita ko na ang dami pala talaga namin. Pagkatapos noon ay naglakad-lakad ako hanggang sa makarating sa isang malaki ring kwarto na wala naman daw pasyente so nagtaka ako bakit kami ang dami namin tapos doon daw wala naman.

Nancy

Kapag ikaw ay isang pasyente sa iyong panaginip, sinasabi nito na kailangan mo ng pagmamahal, makakasama, o kaya ‘yung feeling na hindi ka nag-iisa. Maaari rin na nakakaramdam ka na ng pagod sa pang-araw-araw mong ginagawa at hindi ka na masaya.

Nakakaramdam ka rin na tila mayroong humihila sa io pababa o nagpapabigat sa buhay mo. Pinapakita rin ng panaginip mo ang kawalan ng balanse sa pag-abot mo sa iyong mga pangarap at pagiging masaya sa mga bagay na ginagawa mo sa ngayon.

Posibleng nasa sitwasyon ka na komplikado at hindi ka makapili kung ano ang tunay na magbibigay sa iyo ng kakontentuhan kaya nakakaramdam ka ng pagiging empty sa kalooban. Kailangan mong alalahanin ang dahilan kung bakit mo sinimulan ang isang bagay o kaya naman ang mga nagbibigay sa iyo ng motibasyon para ituloy ang pangangarap.

Ang pagiging pasyente ay nagpapakita rin ng kabiguan mo na harapin ang iyong mga itinatagong emosyon o problema. Huwag itong hayaang sumabog dahil mas lalala lamang ang problema.

Sinisimbolo rin ng ospital sa iyong panaginip ang sitwasyon na kailangan mong ayusin ang mga gagawin mong dessiyon. Maaaring sa ngayon ay ayaw mo munang madagdagan ang anumang parte ng buhay mo o magkaroon pa ng panibagong responsibilidad.

Sinasabi rin nito na nag-aalala ka tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa pera. At gustuhin mo man na magkaroon ng karamay ngayon pakiramdam mo tila nag-iisa ka sa laban.

Dapat mong kunin ang mga leksyon mula sa mga nakaraan mong pinagdaanan para hindi muling maligaw ngayon.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com