Pasyente lumobo bill! St. Luke’s nireklamo sa NBI

ni Nancy Carvajal

Iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation (NBI) ang reklamo ng anak ng kilalang pamilya sa Davao, hinggil sa diumano’y pagdadagdag ng isang sikat na ospital sa Taguig City sa bill ng kanilang mga pasyente.

Kinumpirma ni NBI Director Eric Distor, na isa sa kaanak ni Armand Braun, na na-confine sa St. Luke’s Hospital mula Enero 31, 2020 hanggang Hunyo 24 ay nagsampa ng mga reklamo laban sa ospital.

“These are still allegations, but we have started the investigation on the veracity of the complaints,” sabi ni Distor.

Kabilang sa inihaing reklamo ni Patricia Braun del Rosario ay ang paniningil diumano ng iba’t ibang item na hindi naman nagamit ng pasyente sa ospital.

Ayon naman kay Leo Escordo na mayhawak ng kaso, nagpapatulong na ito sa NBI medical and forensic group upang maimbestigahan ang mga alegasyon sa ospital.

Bukod sa nasabing financial complaint, kabilang din sa pinaiimbestigahan ang sinasabing paglabag ng pagamutan sa COVID-19 protocol ng Department of Health (DoH.

Nauna nang tumawag at nag-email ang Abante sa pamunuan ng St. Luke’s para sa kanilang komento sa isyung ito ilang araw na ang nakakaraan subalit hanggang ngayon ay wala pang natatanggap na sagot o tugon mula sa nasabing ospital.