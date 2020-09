Pasyente libre sa donasyong medical supply – Vergeire

Hindi pinapayagan ang mga hospital na singilin sa kanilang mga pasyente ang donasyon na personal protective equipment (PPE) sa gitna ng COVID19 pandemic.

“Yes, they are allowed to charge [for PPEs] under the Department Order 2020 0269, but charging for PPEs which are donated to them is strictly prohibited,” ayon kay Vergeire sa isang virtual briefing.

“We have inventory of these [donated PPEs] para ma-monitor natin kung may overpricing,” dagdag pa ng opisyal.

Ang maari lamang aniyang i-charge ng mga hospital ay ang administrative cost.

Nabatid pa kay Vergeire na ang pinapayagan lamang na masingil ay ang 30% ng total administrative cost. (Juliet de Loza-Cudia)