Pasyente ay mga ET

MGA ka-Misteryo isang ­kakaibang karanasan ang ibinahagi sa #TeamMisteryo ng isang psychic ­healer na itago natin sa pa­ngalang Lando ng Makati.

‘Yan ang ating misyon: ‘Basta may Misteryo, ­Alamin ang Totoo!”

Pagkatapos ng kanyang buong araw na pagtulong sa mga may sakit ay kailangang mag-relax muna siya bago maghapunan at makatulog sa gabi.

Nang biglang may matining na tunog siyang ­narinig at may liwanag na tumama sa kanyang sala mula sa taas. Bilang isang clairvoyant ay malinaw ­niyang nakikita ang nakakasilaw na liwanag nang may naaninag siyang mga kakaibang nilalang na papalapit sa kanya at tumigil sa kanyang harapan.

Apat na Ekstra-Terestriyal ang nasa harap niya at hindi niya malaman kung ano ang kailangan nang may mapansin siyang mga letra na nakalutang sa ere at parang gustong makipag-usap sa kanya pero hindi niya maintindihan.

Hanggang sa makita niya na mga imahe ang ­ipinapakita sa kanya. Dito inusisang mabuti ng #TeamMisteryo si Lando.

Team Misteryo: “Ano ang mga ipinakita nilang imahe sa’yo.”

Lando: “‘Yung ­imahe na may pa­syente na inaa­sikaso ng doktor. Du’n ko nasak­yan na gusto nilang magpa-psychic healing sa akin.”

Team Misteryo: “Wala ka naman kagamitan, ­paano mo sila ginamot?”

Lando: “Biglang lumutang sa ere na nakahiga ang dalawang batang ET at sila ang gusto ipagamot.”

Team Misteryo: “Wala ba silang doktor na p­uwedeng gumamot sa kanila?”

Lando: “Mukhang napadpad lamang sila at ­parang may sakit ang dalawang batang ET. Kaya ang ­ginawa ko, ginamitan ko sila ng Reiki Healing at ­pagkatapos nu’n biglang liwanag ng mga pasyente parang ­bumbilya na lumakas ang liwanag at aura.”

Pagkatapos daw nu’n ayon pa kay Lando ay ­nagpasalamat sa kanya ang mga magulang ng ­dalawang batang ET at may iniabot sa kanyang medalyon na hindi pangkaraniwang nakikita ng tao at saka umalis.

May mga narinig na rin akong ganitong ­kuwentong karanasan ng ibang psychic ay para sa kanila, ­kara­ngalan ito dahil pati mga ET ay kanilang ­natutulungan.

***

