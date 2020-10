‘Pastillas’ gang bugaw ng mga Pinay abroad

Sisiyasatan ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang isa pang panibagong revenue scheme na konektado sa tinatawag na ‘Pastillas’ scam.

Ayon kay Senadora Risa Hontiveros, chairperson ng Committee on Women, Children, and Family Relations, balak nilang halukayin ang posibilidad na ilang opisyal ng immigration ay sangkot sa trafficking ng mga kababaihang Pinay para sa prostitusyon dito sa Pilipinas at sa abroad.

Sabi ng senador, nag-umpisa na silang mangalap ng impormasyon at may solido nang ‘lead’ tungkol sa ‘outbound trafficking and prostitution abroad.’

“We started with inbound trafficking and prostitution and now having discovered the ‘pastillas’ scheme … having been able to turn a more skeptical eye to this Visa-Upon-Arrival (VUA) policy, now we have to turn to outbound trafficking and prostitution abroad,” pahayag ni Hontiveros sa panayam sa ANC,

“We already have some solid leads and we will do everything in our power, by partnering with the NBI (National Bureau of Investigation) and the Office of the Ombudsman, to put a stop to this,” diin pa nito.

Ang komite ni Hontiveros ang nanguna sa pag-imbestiga sa talamak na prostitusyon sa bansa kung saan ang mga kliyente ay mga manggagagawa sa Philippine Offshore Gaming Operators (POGO).

Ang naturang imbestigasyon ay nagresulta sa pagkadiskubre sa ‘Pastillas’ scam kung saan ang mga Chinese national ay nagbabayad ng P10,000 bawat isa para mabilis proseso at pagpasok nila sa bansa na hindi na kinakailangan ng karampatang dokumento.

Irerekomenda ni Hontiveros at ni Senate minority leader Franklin Drilon, na kanselahin na ang pagbibigay ng VUA sa mga pumapasok ng Chinese sa bansa.

“Kasi bakit hinayaang mga travel agencies ang mag-process nito. Bakit it has become apparently a channel for trafficking and for prostitution here in the Philippines,” sabi ni Hontiveros. (Dindo Matining)