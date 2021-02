‘Pastillas’ Gang bubusisiin sa trafficking ng mga OFW

“Ilang rolyo ng ‘pastillas’ ang pinagpalit sa kaligtasan ng ating kababaihan?”

Ito ang sinabi ni Senadora Risa Hontiveros kasabay ng panawagan sa Senado magsagawa ng pagdinig hinggil sa human trafficking ng mga Pinay sa Middle East.

Nauna nang naiulat na 12 Pinay ang ni-recruit na magtrabaho sa United Arab Emirates subalit pinadala sa Syria para magtrabaho doon bilang domestic helper.

“Alin ang mga sindikatong sangkot sa kalakalaran ng human trafficking­? Noong iniimbestigahan natin ang ‘pastillas’ scam sa Bureau of Immigration, napag-alaman natin na maliban sa pagpapasok ng Chinese nationals na walang inspeksyon, raket din sa BI ang outbound trafficking ng mga Pilipino,” sabi ni Hontiveros.

“May mga institusyon din ba sa Pilipinas na pasimuno o nagproprotekta sa raket na ito? Are the masterminds of the ‘pastillas’ scam the same people behind this massive business of human trafficking?” tanong nito.

Bagama’t nangako ang Department of Foreign Affairs napauuwiin na ang mga Pinay na biktima ng trafficking sa Syrian, iginiit ni Hontiveros na dapat pa ring imbestigahan ang mga sindikatong nasa likod nito.

Sa Senate Resolution 631 na inihain ni Hontiveros, ang 12 kababaihan ay ni-recruit sa Pilipinas para magtrabaho sa Dubai. Subalit pagdating doon ay ikinulong sila sa madilim at maduming dormitoryo. (Dindo Matining)