Passport syndicate titiba sa 100K appointment slot ni Cayetano

NANGANGAMBA si ACT Teachers Party-list Rep. France Castro na pagpiyestahan at pagsamantalahan ng mga sindikato ang 100,000 passport appointment slot na binuksan ng Department of Foreign Affairs (DFA) kahapon.

“Prone ito sa ano­malya at pagsasamantala ng mga sindikato,” pahayag ni Rep. Castro.

Inirekomenda ng kongresista na magkaroon ng sistema ang DFA sa ilalim ng pamumuno ni Sec. Alan Peter Cayetano para hindi makalusot ang paandar ng mga galamay ng sindikato sa pasaporte na inaagawan ng tsansa ang mga lehitimong aplikante.

Umapela rin ang lady solon na paganahin at bigyan ng maraming slot ang mga walk-in applicant.

“Sana magkaroon ng sistema ang DFA na dapat mga lehitimong aplikante ang unahin. Okay naman ang online appointment pero dapat may mas marami ring slots para sa walk-in… meron naman ‘yun dati. Hindi gaanong problemado,” giit ni Rep. Castro.

Nararapat din aniya na habulin at papanagutin ang mga kawani ng DFA na nakikipagkutsabahan sa mga sindikato.

“Imbestigahan din ang mga empleyado ng DFA na nakikipagsabwatan sa sindikato,” pagbibigay-diin ng mambabatas.

Kahapon, Hunyo 14 ay inanunsiyo ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Ca­yetano na 50,000 slot ang magiging available sa DFA website simula alas-12:00 nang tanghali at may panibagong 50,000 pagsapit ng alas-nuwebe nang gabi.

Plano rin ng DFA na magbukas ng 10,000 karagdagang slot mula Lunes hanggang Sabado.

Matatandaan na inulan ng batikos ang passport appointment system noong Enero dahilan sa ‘fully booked’ na ang mga slot hanggang Marso.