Passport booking sa FB napamahal na, naloko pa

Nagbabala ang Department of Foreign Affairs (DFA) sa mga nagpapatulong na makakuha ng pasaporte mula sa Facebook at iba pang social media platform.

Nakatanggap umano ng ulat ang DFa sa mga nagpa-book ng kanilang passport appointment mula sa mga nakilala online na humantong sa pagbabayad nang mas mahal kumpara sa totong presyo nito.

The DFA Office of Consular Affairs said it received reports on Filipinos who booked their passport appointment with help from strangers online and ended up paying more. Anila, sakaling gumawa ng appointment gamit ang third party, maaari umanong komontak sa kanilang hotline na 8234-3488 upang maberipika ang aplikasyon. (PNA)