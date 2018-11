Pasok na mga party-list group sa 2019 election ilalabas na

ITINAKDA ng Commission on Elections (Come­lec) sa Disyembre 5 ang raffle para sa pagsasaayos sa listahan ng mga party-list group, samahan o kowalisyon na kasama sa opisyal na balota para sa eleksyon sa Mayo 13, 2019.

Kasama sa gagawing raffle ang mga party-list group na nakapagharap ng kanilang manifestations of intent to participate sa party-list election bago o hanggang noong Mayo 2, 2018.

Isasagawa ito ganap na alas-10:00 nang umaga sa 8th floor ng main office ng Comelec sa Intramuros, Maynila.

Ayon sa Comelec Resolution No. 10448, ang mga kalahok ay kinabibilangan din ng kasalukuyang mga party-list group, samahan at kowalisyon na nakansela ang mga registration at accreditation pero nakakuha ng status quo ante order mula sa Supreme Court (SC).

Sinabi ni James Jimenez, spokesperson ng Comelec, na kasama rin sa raffle ang mga party-list group na nakakuha ng mandatory injunction mula sa SC matapos ibasura ng komisyon ang kanilang mga petition for registration.

Papayagan ding makasama ang mga party-list group na may mga nakabinbing registration at accreditation sa Comelec at motion for reconsideration bunsod ng pagkakabasura sa kanilang petition for re­gistration.

“Party-list groups, organizations or coalitions who fail or neglect to send a representative with a written authority under oath during the raffle shall be considered to have waived their right to participate,” ayon kay Jimenez.

Nauna nang inilabas­ ng Comelec ang tentative list ng 124 rehistradong party-list group kung saan ay 33 sa kanila ang mayroong nakabinbing motion for reconsideration habang lima ang may nakabinbing petitions for registration.

Sinimulang ipatupad ng Comelec ang raffle system para sa mga kasaling party-list group sa pagdaraos ng 2013 election.

Layon nito na mahinto ang taktika ng mga party-list group sa pag-uunahan sa pagpapangalan sa kanilang grupo sa letrang A dahil sa dating alphabetized order ng kanilang listahan.