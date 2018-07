Pasok ang friendly approach ni General

Isang snappy salute po para kay National Capital Region Police Office (NCRPO) director Guillermo Eleazar para sa mapayapang pagdaraos ng ikatlong State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Lunes.

Bago pa man idaos ang SONA ng Pangulo ay kaliwa’t kanan na ang pagbabanta at todo na ang paghahanda ng mga anti-Duterte group kung paano nila tatapatan ang big event sa Kongreso.

Pero kahanga-hanga po talaga si Gen. Eleazar. Iba ang dating ng mamang pulis na ito na kahit na mga tiga­sing raliyista, napakibagayan niya.

Akalain ba natin na magiging viral sa social media ang pagmemer­yenda ng mami sa isang turo-turo nina general at ang lider ng mga demonstrador na si Renato Reyes.

Ibang klase ang kre­dibilidad ni Gen. Eleazar, Hindi nakapagtataka kung bakit ganun na lang ang respeto sa kanya ng mga tao, kahit pati ‘yung mga kumokontra sa kanyang boss na si Presidente Duterte.

Subok na nina Gen. Eleazar at Reyes ang isa’t isa dahil dati na silang nagkaharap sa unang SONA pa ni Pangulong Duterte. Nakita ni Reyes at ng mga militante na may palabra de honor si Gen. Eleazar.

Walang dalang baril ang mga nakatalagang pulis sa kapaligiran ng Batasan. Wala ring mga fire truck at container van na pangharang sa mga raliyista. Ipinakita ng ating mamang pulis na nagtitiwala siya kay Reyes at sa mga kasama nito.

Kaya naman respeto rin po ang isinukli ng mga raliyista sa magiting na he­neral. Ang pagsunod ng mga militanteng grupo sa mga alituntuning napagkasunduan nila ni Gen. Eleazar ay nakatulong ng malaki sa pag-maintain ng disiplina sa hanay ng mga nakilahok sa kilos protesta.

Partida pa rito na mas marami ang du­malo sa anti-Duterte rally ngayong taon kumpara sa nakalipas na SONA ng Pangulo.

Sa pagtaya ng NCRPO, umabot sa 15,000 ang bilang ng mga dumalo sa anti-Duterte rally sa harap ng St. Peter’s Church sa Commonwealth. Tinataya namang nasa 9,000 ang mga lumahok sa pro-Duterte rally sa may Batasan Road.

Saludo po kami sa inyo general dahil na­ging payapa sa pangkalahatan ang isinagawang­ mga kilos protesta ng mga militanteng grupo.

Effective ang friendly approach ni Gen. Eleazar sa mga milintante kaya naiwasan ang mga mararahas na komprontasyon sa pagitan ng mga raliyista at mga awtoridad.

Puwede naman pala ang ganitong style eh. Hindi po tayo magtataka kung gagayahin ng iba nating opisyal ang strategy ni Gen. Eleazar. Aba eh, tiyak naman po na hindi kayo pipigilan ng ating magiting na heneral. Gaya-gaya lang po basta para sa bayan.