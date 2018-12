Paskong Tagaytay

Mula sa isang payak at tahimik na komunidad, unti-unti ay nagpalit ng anyo ang Lungsod ng Tagaytay at isa na ngayon marahil sa mga mauunlad na siyudad sa CALABARZON. Liban sa napakagandang tanawin ng Bulkang Taal mula sa Lungsod ng Tagaytay, dinarayo ring ang malamig na klima at masarap na pagkain sa dakong ito ng Cavite. Tunay ngang pampamilyang pasyalan ang Tagaytay City ngayong kapaskuhan.

Kung dati ay tangin­g pagtanaw sa Bulkang Taal ang maaring gawin ng mga turista sa Tagaytay, naiiba na sa kasulukyang panahon. Maraming mga kainan, pamilihan at sentrong panglibangan na ang nadagdag sa lungsod ng Tagaytay sa mga nagdaang taon. Kasabay ng pagdami ng mga pasyalan at paglilibangan sa lungsod ang pagtaas din ng bilang ng mga mangla­lakbay na nagnanais na makatakas pansumandali sa ingay at usok ng Metro Manila. Dahil kulang dalawang oras lamang ang layo mula sa Maynila, paboritong puntahan ng mga tu­rista ang Tagaytay kung nais nilang makapagpahinga at makasama ang pamilya.

Larawan ng isang balanse at progresibong komunidad ang Lungsod ng Tagaytay kung saan pinagsasama ang pagpapanatili ng likas na kapligiran at ang pag-unlad. Bagama’t higit na mas marami ang mga istrukturang nakatindig ngayon sa lungsod, mahigpit na ipinatutupad ang tamang zoning upang maprotektahan ang mga bahaging nakalaan para sa pagpapa­natili ng kalikasan. Gayundin, magandang lugar ang Tagaytay upang makatagpo ng katahimikan at panahon ng pagninilay sa napakaraming kumbento at bahay dalanginan na matatagpuan doon.

Patuloy ang mabuting pag-unlad sa lungsod sapagkat kaakibat ng mabuting pamamahala ang panalangin ng mga relihiyosong matagal ng katuwang ng pamahlaang lungsod sa pagpapatatag sa lungsod.

Kung tunay na simoy at diwa ng Pasko ang hanap para sayo at sa iyong mahal na pamil­ya, pinakamalapit at pinakamagandang tu­nguhin ang Lungsod ng Tagaytay. Ang malamig na klima at magandang tanawin ay binabalanse ng mainit na pagtanggap at kabutihan ng mga mamamayan dito. Tiyak ang pagtibay ng bigkis ng mga pamil­yang sama-samang nagdarasal at nagdiriwang ng pagsilang ng ating Dakilang Mananakop ngayong araw ng Pasko sa Lungsod ng Tagaytay.