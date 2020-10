Paskong GCQ sa Metro Manila

Posibleng general community quarantine (GCQ) pa rin sa Metro Manila hanggang December 2020 matapos na ihayag ni National Task Force on COVID-19 chief implementer Secretary Carlito Galvez Jr. na patuloy ang pagbaba ng virus infection sa Metro Manila.

Sinabi ni Galvez sa Laging Handa briefing na bukod sa Metro Manila ay bumababa rin ang bilang ng mga kaso ng COVID infection sa Region 3 at 4.

“Nakita po natin na talagang dito sa NCR [National Capital Region] po talagang nai-stabilize po natin. Nakita po natin na since August na talagang nag-peak ang NCR, na more or less more than 20,000 ang kanilang active cases, sa ngayon po natutuwa ako na `yong data po natin, pababa nang pababa,” ayon kay Galvez.

Subalit pinaalala pa rin ni Galvez sa publiko na huwag magpabaya dahil nananatili pa rin ang COVID-19 pandemya kaya dapat lang maging maingat pa rin ang mga tao lalo na ngayong parating ang Undas at Kapaskuhan.

Sinuportahan ni Galvez ang nais ng mga alkalde sa NCR na ituloy hanggang December ang GCQ para masigurong mababawasan na ang bilang ng pagkahawa sa COVID.