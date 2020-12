Pasko sa gitna ng pandemya

Sadyang naging kakaiba po ang pagdiriwang natin ng Kapaskuhan ngayong taong 2020 dahil sa COVID-19 pandemic.

Naging tahimik at simple lamang po ang paggunita ng Kapaskuhan ng mga Pilipino na alam nating taliwas sa tradisyon ng pinakamahaba at pinakamasayang pagdiriwang ng Pasko sa buong mundo.

Wala ang mga nakagawiang Christmas Party at mga family at class reunion, gayundin ang mga makukulay na dekorasyon.

Para sa bawat pamilyang nawalan ng mahal sa buhay ngayong taon dahil sa COVID-19, karahasan, at iba’t ibang mga kalamidad tulad ng pagputok ng Taal noong Enero at naglalakasang mga bagyo, hindi lang po siguro kakaiba, bagkus ay naging malaking pagsubok din ang pagdaan ng araw ng Pasko.

Ganito rin po ang naranasan ng aming buong pamilya dahil unang beses na hindi na namin kapiling ang aming inang si Sister Dory Villanueva at ang aking kapatid at dating Mayor ng Bocaue na si Joni Villanueva-Tugna.

Tiyak na naging malaki rin po ang epekto ng krisis sa ating ekonomiya sa paggunita ng mga Pilipino sa Kapaskuhan lalo na po ang mataas na antas ng joblessness at pagtigil o pagsasara ng mga negosyo sa bansa.

Subalit sa kabila po ng krisis at ng lahat ng mga pagsubok, nagagalak po tayo na namumutawi pa rin ang pagmamahalan at pagbibigayan sa loob ng ating mga tahanan at mga inaanibang organisasyon. Natitiyak kong sa patuloy nating pagbabayanihan ay matagumpay nating malalampasan ang lahat ng ito.

Patuloy po nating sundin ang mga health protocols laban sa COVID-19 na tila naisantabi sa ilang araw na pagpunta natin sa mga pamilihan tulad ng Divisoria sa Maynila.

Kung hindi po natin ma-tolerate ang ganitong mga balita ng hindi pagsunod sa social distancing, gaano pa po kaya kung marinig natin ang pahayag mula mismo sa ating Health Secretary na hindi kailangan ang “travel ban” hanggang wala pang local transmission ng bagong variant ng COVID-19 sa bansa?

Bakit aantayin pa nating makapasok ang bagong variant sa bansa samantalang kahit sinong Pilipino ang tanungin mo ay alam ang kahulugan ng kasabihang “prevention is better than cure?”

Ang pinakamagandang regalo po marahil sa ating mga kababayan ngayon ay ang mas episyente at mas malinaw na mga patakaran mula sa ating gobyerno lalo na po sa pagpapatupad ng travel restrictions at pagbabakuna sa mga Pilipino.

Hangad din po natin ang pagbabago sa sitwasyon ng ating mga OFW dahil sa kabila ng COVID-19, patuloy pa ring nakararanas ng pang-aabuso ang mga manggagawang Pilipino abroad.

Isang araw matapos ang Pasko, muli na naman po tayong ginimbal ng balitang isang kababayan nating OFW ang sumakabilang-buhay dahil sa pang-aabuso at paglapastangan sa kanyang mga karapatan.

Ang masaklap po, ang 5-Star Manpower Corporation na nagpaalis sa napaslang din nating kababayan sa Kuwait na si Jeanelyn Villavende noong Disyembre 2019 ang parehong recruitment agency na may hawak sa hindi pa pinapangalanang biktima. Kanselado pa rin po ang permit ng 5-Star.

Tigib po ng mga pagsubok at hamon ng panahon ang pagdiriwang natin ngayong taon. Kaya po nating lampasan ang lahat ng ito sa tulong at gabay ng Panginoong Diyos, subalit nasa kamay pa rin ng ating mga lider at mga institusyon ang susi para mas mabilis tayong makaalpas sa mga pagsubok na ito at tuluyan nating makamit ang sitwasyong kabaligtaran ng pandemiko – isang bagong taong puno ng pag-asa, kapayapaan, at kapanatagan para sa sambayanang Pilipino.

