Pasko para sa mga OFW

Espesyal po ang buwan ng Disyembre hindi lang dahil sa Kapaskuhan kundi ito rin ang “Month of Overseas Filipinos” sa bisa ng Proklamasyon Blg. 276.

Kung iisipin, maihahalintulad po ang kalagayan ng mga OFW sa sitwasyon noong kagampan ni Maria, habang naghahanap sila ng matutuluyan. Ang mga kababayan po natin ay buong kababaang-loob na kumakatok sa pintuan ng ibang bansa, makakuha lang ng trabaho.

Hindi po natin matutumbasan ang regalo sa sambayanan ng mahigit 10-milyong OFW na matatagpuan sa halos lahat ng bansa sa daigdig. Kasama rito ang kanilang remittances na umabot ng 31.2 bilyong dolyar noong 2017.

Kaya’t malaking pribilehiyo po sa atin bilang Chairman ng Committee on Labor sa Senado na maging tagapag-bantay ng karapatan ng ating mga OFW.

Bago po mag-adjourn ang sesyon ng Senado, naaprubahan po natin ang bicam report ng “Handbook for OFWs Act” na magsisilbing gabay o ilaw ng ating mga kababa­yan abroad para lalo nilang maintindihan ang kanilang mga karapatan.

Pasado na rin po sa 3rd reading ang “Social Welfare Attaché Bill” na magtatalaga ng social workers sa kada bansang may Pilipino para lalong mapangalagaan ang kanilang emosyon at malusog na pag-iisip at agad sumaklolo sa mga distressed OFW.

Nagkakahugis na rin po ang pangarap nating “Department of OFWs” na mangagasiwa sa lahat ng pangangailangan ng ating mga kababayan abroad.

Kaakibat po ng ating mga panukalang batas para sa mga Pilipino sa ibang bansa, patuloy din nating ipinaglalaban ang trabaho para sa mga Pilipino dito mismo sa atin.

Hindi po maaaring habang patuloy sa pagkatok ang ating mga kababayan abroad para sa hangaring marangal at lehitimong trabaho, may mga hanap-buhay at oportunidad namang dito mismo sa atin ay ninanakaw ng mga banyagang illegal workers.

Ang iba sa kanila’y nabigyan pa ng mga Special Working Permits ng ating Bureau of Immigration sa irregular na pamamaraan o dahilan.

Butas ng karayom po ang nilulusutan ng ating mga kababayan, makakuha lang ng legal at lehitimong trabaho abroad. Hindi po natin masisikmura na maging ang mga simpleng trabaho sa construction at restaurant ay ibibigay pa sa mga dayuhang illegal workers.

Sa gitna ng mga salo-salo at pagdiriwang, alalahanin po natin ang bawat Pilipinong kumakayod sa ibang bansa para lang maging makulay at masaya ang Kapaskuhan natin dito sa Pilipinas.

Job Fair Schedule

Bauang Job Fair

Farmers Hall, Bauang, La Union

December 17.

PESO/LGU Taguig Job Fair

Taguig City Hall Auditorium, Taguig City

December 18.

PESO Calinan Job Fair

Barangay Megkawayan, Calinan, Davao City

December 18.

Sual Mini Job Fair

Municipal Hall, Sual, Pangasinan

December 19.

Naguilian Job Fair

Balikbayan Function Hall

Naguilian, La Union

December 20.

