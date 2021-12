Pasko para sa mga manggagawang Pilipino

Pagkakataon po ang panahon ng Kapaskuhan para sa mga manggagawa na makapagpahinga at makapag-focus sa ating pamilya.

Manggagawa man sa pabrika, manggagawa sa call center, manggagawa sa construction o kahit pa manggagawa ng batas – lahat po tayo ngayon ay may oportunidad na makabawi sa ating mga mahal sa buhay.

Kaya’t huwag po sana nating kaligtaan na ipagdiwang ang bunga ng ating mga sakripisyo para sa ikabubuti ng ating pamilya at ng mas malaking komunidad na ating kinabibilangan.

At dahil natural nga po sa Pilipino ang pagiging mapagpakumbaba, tayo na po mismo ang magbubuhat ng bangko ninyo. Kung hindi po dahil sa sakripisyo ninyo ay tiyak na iba ang kalagayan natin ngayon.

Maraming salamat po sa pagbangon kahit na dama pa ang pagod ng nakaraang mga linggo at buwan, sa pagbibigay ng serbisyo sa kapwa kahit pa may mabigat din tayong pasanin, at sa pagsuong sa ating trabaho gaano pa man ito kadelikado.

Kayo po ang inspirasyon ng inyong Tesdaman kung bakit din hindi tayo tumigil sa pagtatrabaho sa Senado. Binigay po natin ang ating makakaya para kahit paano ay masuklian ang inyong sakripisyo. Maraming salamat po sa lakas na ibinigay ninyo.

Naipasa na po natin ang panukalang Department of Migrant Workers Bill at lagda na lang po ng Pangulo ang ating hinihintay upang maging ganap na batas na ang itatayo nating “bahay” para sa mga OFWs.

Tuloy-tuloy po ang pagpapatupad ng National Employment Recovery Strategy o NERS kung saan nilalayong makalikha ng 2 milyong trabaho at matulungan ang 1.4 milyong mga manggagawa gayundin ang mga micro, small and medium enterprises.

Naratipikahan na rin po ng Senado ang panukalang budget para sa taong 2022 na umaabot sa ₱5.024 Trilyong piso kung saan kabilang ang sinulong nating budget para sa TUPAD Emegency Employment Program at Government Internship Program na aabot sa ₱26.51 Bilyong piso.

Popondohan din po ang iba’t ibang scholarship programs ng TESDA, kabilang ang sinulong nating Tulong Trabaho Scholarship Program, na aabot sa ₱14.9 Bilyong piso.

Damang-dama po ang tunay na diwa ng Pasko sa araw-araw dahil sa pagkayod ng mga Pilipinong manggagawa sa loob at labas ng bansa – patuloy kayong nagsasantabi ng inyong mga sarili para sa kapakanan ng iba.

Nawa po ay hindi natin makalimutan na sa likod ng masayang tema ng okasyong ito ay may kwento ng dakilang sakripisyo – isang Ama na ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak para sa kaligasan nating lahat.

Nakarating po tayo sa puntong ito: binabati ang isa’t isa ng “Merry Christmas” habang nasa proseso ng pagbangon mula sa pandemya. Nakakangiti na po ang marami sa atin dahil sa kabayanihan ninyo.

Nakatayo pa rin po tayo ngayon dahil sa ambag ng ating mga manggagawa – mula sa mga doktor at nurse hanggang sa mga security guard, tindera, janitor, online sellers at delivery riders.

Umabot po tayo rito dahil kahit hindi madali ay sama-sama tayong nagdesisyon na kailangan nating magsakripisyo para sa isa’t isa.

Tunay pong maligaya ang ating Pasko dahil sa kabutihan ninyo.

Ito po ang inyong Empleyado sa Senado, ang inyo pong Tesdaman, Senator Joel Villanueva na nagpapasalamat at bumabati sa inyong lahat ng isang Maligayang-maligayang Pasko. May God bless us all.