Bagama’t nauna na si bossing Jose Mari Chan na magparamdam ng kapaskuhan, Setyembre pa lang e tinutugtog na ang kanyang signature Christmas song, sa akin a-uno ng Disyembre ang umpisa ng Kapaskuhan. May lamig na ang simoy ng hanging amihan. Nagde-decorate na sa bahay ng mga palamu­ting pang-Christmas. At marami na ang nagmamadali sa pagbili ng mga regalo. ‘Yan, pasok na ang Pasko!

Uso na naman a­king pangalan. Noel. Noël Bazaar nga lang. Makikita sa lansangan ng Makati, maging sa pahayagan, ang anunsyo kung saan maka­kabili ng mga bagay na maaaring bipangregalo ngayong Kapaskuhan. Basta sa sa pagsapit ng panahon na ito, ang mga Pinoy talaga, kahit naghihirap, ay ‘di nakakalimot sa pagbibigay. Sadyang nakagawiang tradisyon.

Maraming mga pamilihang na puwedeng puntahan ang ating mga kababayan para mamili ng maipangreregalo. Nandiyan ang Divisoria, kung saan dagsa ang mga maraming paninda at murang-mura o abot-kaya ang presyo. Kaila­ngan lang pagtiyatiyaga sa pagpunta dahil matraffic, at pag-ikot sa iba’t ibang tindahan.

Nariyan din ang Greenhills shopping center. Malapit-lapit para sa mga taga-QC, San Juan, at Pasig. Samu’t saring mga bilihin ang mapagpipilian. Kailangan din lang ang tiyaga sa pagha­lukay at pagkalikot sa dami ng pagpipilian.

Ngunit sno itong naririnig kong bagong puntahan daw at talagang kailangan mong sadyain. Pero talaga naman daw mura ang mga damit. Ito ‘yung ukay-ukay sa Taytay, Rizal. Talaga namang malulunod ka raw sa dami ng mga damit na paninda. At, mura. Dapat din may tiyaga kang mag-swimming sa dami ng damit na paninda.

Kaya kung kayo ay ‘di pa nakakapag-shopping at sakto lang ang budget, diyan sa mga lugar na ‘yan ay maaari kayong mamili.

Nauna man si bossing JMC ay pagtugyog ng kanyang kanta sa malls, radyo at pamilihang bayan, ako naman ay nauna na sa pamimili ng mga panregalo. Oktubre pa lang ay nasa Divisoria na kami habang kakaunti pa lang mga taong namimili at hindi gaano ma-traffic. Ngayon nakabalot na ang mga regalo at handa na para mai-deliver.

Kaya, “Let’s sing Merry Christmas and a happy holiday…” takbo na sa mga pamilihan!

(Binabati ko ang AdMU sa kanilang u­nang panalo sa finals ng UAAP men’s basketball. Good luck din sa UP, totoong Nowhere To Go But UP!)