Pasko na naman!

Kilala ang Pilipinas bilang isang bansa na may pinakamahabang pagdiriwang ng Pasko – mula sa pagpasok ng tinatawag na “Ber Months” hanggang sa kapistahan ng Three Kings sa January ng susunod na taon. Lalo pang nadarama ang Kapaskuhan pag-ihip ng amihan na may dalang malamig na simoy ng hangin.

Dulot ng panahong ito ang ibayong kasiyahan at pagbugso ng ekonomiya bunga ng mga bonus na natatanggap ng mga manggagawa, at ang pagsa-shopping at pagbibigayan ng regalo. Kaliwa’t kanan ang mga Christmas party at mga handaan kung saan nagsasalo-salo ang mga magkakasama sa trabaho, magkakaklase sa eskuwelahan, at ang mga magkakamag-anak.

Tunay ngang isa ito sa mga panahong pinaka-aabangan buong taon.

Ang masama lang, sa panahon ng Pamasko ay tumataas ang mga street crimes at crimes against property. Palibhasa, abala ang marami at may karagdagang perang hawak ang ang karamihan, kaya’t tulad ng anumang gubat, nariyan ang mga ahas na mananamantala.

Mabuting ipaalala sa atin ang ilang mga modus na ibinahagi ko na rin sa kolum na ito noong isang taon – una na nga ang pagbabayad gamit ang pekeng pera. Wala namang mawawala na mag-double look sa perang ipambabayad at pagsusukli.

Patuloy namang lumalago ang e-commerce o mas sikat sa tawag na online kaya’t dumarami rin ang mga scammer.

Uulitin ko, siguruhing legit hindi lang ang mga binibili kundi pati ang nagbebenta – humingi ng litrato ng produkto na may ID ng seller – at kung maaari, huwag na sa money remittance ang pagbayad. Mas maganda kapag meet-up o kaya thru bank deposit.

Maging doble ingat naman ‘pag namimili sa mga mall at tiangge. ‘Yan kasi ang mga paborito ngayong tambayan ng mga mandurukot, snatcher, laslas, at kahit mga holdaper. Lagi lang alisto sa mga ari-arian at mga pinamili nang hindi magkaroon ng tiyempo ang mga kawatan. Kung gagabihin naman, mas maiging may kasama at sa mga maliliwanag at matataong lugar na maglakad, dumaan o ‘di kaya’y maghintay ng masasakyan.

Kung ang lahat ay magiging mapagmatyag at maingat, mababawasan ang mga nabibiktima, at magiging mas masaya ang pagdaraos ng panahong ito.

One week na lang at bisperas na. Nawa ay ready na ready na kayo sa paparating na Pasko.