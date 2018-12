Pasko na, Bagong Taon na, wala pa ring bahay?

Nasa unang linggo na tayo ng Dis­yembre. Ilang tulog na lang at Pasko na.

Birthday na ulit ng ating Panginoong Hesus. Pagtapos nito, bibilang lang tayo ng pitong araw at tuluyan ng malalagas ang araw ng 2018.

Paano ba natin sasalubungin ang 2019? Ano-ano ba ang mga wish natin para sa Pasko at Bagong Taon?

Sa ganang akin, simple lang naman po ang mga wish ko. Siguro, mas dapat akong magpasa­lamat sa mga biyayang ipinagkaloob sa akin at sa aming pamilya kaysa humiling at maghangad pa ng ilang bagay.

Bukod sa panatilihin ang aming kalusugan at kaligtasan sa araw-araw, hangad at dalangin ko na matupad ang pangarap ng mga kababayan natin – ang magkaroon ng sarili at disente nilang bahay kung saan ay sama-sama silang mamumuhay sa loob ng isang ligtas na komunidad.

Sana lang, sana lang po ay maging bahagi ako ng katuparan ng kanilang pangarap dahil sinisiguro ko pong hindi ako maglulubay sa pagsusulong ng mga hakbangin na magdadala sa katuparan ng inyong pangarap.

Sana, dumating na ang panahon na hindi tayo magigising sa katotohanan na marami pa ring Pilipino ang walang maayos na tirahan.

Sana, wala na tayong makitang nakatira sa gilid ng ilog, estero at dagat na siyang unang inililikas sa panahon ng kalamidad tulad ng bagyo.

Kung hindi man ka­yang tugunan ng gobyerno ng sabay-sabay ang problema sa kakula­ngan ng pabahay, sana ay mging insipirasyon na lang ng mga lider ng pamahalaan ang ginagawa ng mga non-go­vernment organization na nagtatayo ng bahay para sa mahihirap.

Bakit hindi natin ipa­tupad na payagan ang mga benepisyaryong tumulong sa pagtatayo ng kanilang mga bahay?

Maaaring hindi siya pasuwelduhin, at ang kikitain sana niya ay ibabawas sa kanyang babayaran sa bagong bahay.

Bagong sistema, bagong estratehiya na sana para sa Bagong Taon.

Malaki ang ginagastos ng gobyerno sa pagpapatayo ng mga evacua­tion center sa tuwing may mga kalamidad sa bansa na paulit-ulit na nangyayari.

Siguro naman ay mas makatipid ang gobyerno kung bibigyan ng maa­yos na bahay ang mga biktima at titiyakin na wala ng magtitirik ng bahay sa mga mapanganib na lugar.

Panahon na rin para ihinto ang pagpapaupa sa mga lupa ng gobyerno.

Hindi na nga nakakatulong, nakabibigat pa ang pagbabayad ng upa.

Marami pong pag-aaring lupa ang pamahalaan. Bakit kailangang iparenta kung maaari namang ibigay sa mga karapat-dapat?

Bakit kailangan pang pahirapan kung maaari naman natin silang tulungang umasenso para maging kaagapay sa pag-unlad ng ating bansa?

Bilang chairman ng housing committee sa Kongreso, sinisikap po naming matapatan ng abot-kayang halaga ang mga programang pabahay ng gobyerno na akma sa kakayahan ng ating mga benepis­yaryo.

Tuloy po ang laban para sa maayos at ligtas na pabahay para sa pamilyang Filipino.

Ilang hakbang na lang po at maisasakatuparan natin ang mga pangarap na ito.