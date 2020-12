Pasko at Pagkakaisa

Ang pasko ng 2020 ay ibang iba sa mga pinagdaanan nating selebrasyon.

Maraming pamilya ang nagdiwang ng hiwa-hiwalay dahil sa banta ng COVID19, pati na ng mga sunod-sunod na bagyong pinagdaanan ng ating bayan. Ngunit sa gitna ng napakaraming dahilan at pagkakataong pilit tayong pinaghihiwalay, sana ay maalala nating dahil sa pagkakaisa, nandito pa tayo, hirap man pero patuloy na lumalaban.

Sana ang nangyaring trahedya sa mag-inang Gregorio nitong nakaraang linggo ay lalong magbigkis sa atin. Sana patuloy tayong manindigan: Ating patuloy na ipaglaban kung ano ang tama at makatao. Lalo ngayong pasko kung saan hindi na muling mabubuo ang naiwang pamilya nila Anton at nanay Sonya. Alalahanin natin sila, at ang marami pang pamilyang Pilipinong may pinagdaanang karahasan at hanggang ngayo’y nag-aabang ng hustisya. Ito ang pahayag ni Vice President Leni Robredo sa pagpaslang kina Sonya and Anton Gregorio:

“Gumising marahil ang mag-inang Sonya at [Anton] Gregorio nang iniisip kung paano sasalubungin ang paparating na Pasko at Bagong Taon; kung ano ang ihahanda sa simpleng salo-salo. Ngunit tiyak na hindi nila naisip na ito na ang huling mga sandali nila sa mundo. At habang tayong lahat, may inaasahan pang bukas pagkatapos ng isang taong puno ng pagsubok, hindi na ito masisilayan ng mag-ina.

There will be those who will lay all blame on the person who pulled the trigger, as if he were not part of a larger architecture of impunity. Despite a clear pattern of brutality and a string of cases that made his propensity for violence apparent, the leadership allowed him to remain in service: May tsapa, may baril.

Para ilayo ang usapan sa mas malalaking istruktura, tanong, at pananagutan, mayroon ding lilikha ng tunggalian sa pagitan ng pulis at mamamayan. Pipilitin nila tayong magdebate pa. They will use this incident, as they have many other incidents before, to divide us.

May those who wish to downplay what happened by creating discord among us never succeed in stripping us of our humanity. May we find anchorage in our common human response to these deaths: Kinilabutan tayo, nabasag ang puso natin, mali ito. We are bound in horror, grief, and empathy for Sonya and [Anton] Gregorio, as we are bound in condemnation of their senseless murders and of the murders of so many innocents over the past years.

Kaisa ako sa pagtatrabaho upang magsulong ng mas makataong kultura sa hanay ng pulisya, at sa panawagan ng hustisya para sa mag-inang Gregorio.”

Huwag tayong makalilimot kahit panahon ng pagdiriwang. Patuloy tayong magtulungan at magkaisa para ipaglaban ang bawat karapatan ng bawat Pilipino lalo na sa panahon ng kapaskuhan.

Isang pinagpalang pasko po sa inyong lahat.