Pasiklaban nina Dawn, Denden kinasasabikan

ASAHAN ang matinding labanan ng mga libero sa pagitan nina F2 Logistics Cargo Movers bet Dawn Macandili at Choco Mucho Flying Titans counterpart Denden Lazaro-Revilla sa Premier Volleyball League Open Conference sa Mayo.

Muling magtutunggalian ang dalawang pinakamahusay na libero ng bansa sa pagbabalik ng PVL na gaganapin sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna.

Para kay Macandili, dating lumaro para sa DLSU Lady Spikers, isa si Lazaro-Revilla sa kanyang role models sa nasabing sport.

“Syempre, I’m very excited to play against ate Den kasi since my college days, she’s one of my role models, she’s my senior libero. So I really look up to her. I was actually teammates with her in the national team,” sey ni Macandili sa “The Game” ng One Sports nitong Lunes.

Sa kabilang dako, papuri naman si former Ateneo Lady Eagles libero Lazaro-Revilla sa narating na volleyball career ni Macandili.

“Dawn has really come into herself like she broke out of her shell, early on in the UAAP and ever since she broke a lot of barriers and stereotypes sa liberos that liberos are just defensive players, they’re just at the back line they don’t really shine as much as the spikers,” saad ng 5-foot-6 libero. (JAToralba)