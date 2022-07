Pasig City Hall staff timbog sa P500K suhol

Buking ang dalawa katao, kabilang ang isang empleyado ng city hall matapos mahuli sa ikinasang entrapment operation ng Pasig City Police at caught-in-the-act na tumatanggap ng suhol na P500,000 para sa transaksyon sa Building Permit Licensing Office (BPLO) kamakalawa sa Barangay Malinao, Pasig City.

Sinampahan ng kasong paglabag sa Robbery Extortion, RA 9485 (Anti Red Tape Act), RA 3019 (Anti-Graft and Corrupt Practices) at Code of Ethical Standard of Public Employee ang 47-anyos na kawani ng Pasig City Hall na nakatalaga sa BPLO at taga-Barangay San Miguel Pasig City at kasabwat nito na kapwa hindi na pinangalanan.

Inaresto ang dalawa alas-3:40 Biyernes ng hapon sa isang fastfood chain sa Caruncho Ave. Barangay.Malinao, Pasig City kung saan isinagawa ang palitan nila ng transaksyon.

Bago isagawa ang entrapment operation, binusisi ni Atty. Jeronimo Manzanero, Pasig City Hall Administrator ang kaso saka idinulog sa pulisya.

Nabatid na nag-a-apply ang complainant ng permit subalit kulang ito sa mga dokumento. Dito na pumasok ang mga suspek at sila na umano ang bahala sa transaksyon nito para mas mapabilis pa ang paglakad ng papeles gaya ng building permit, occupancy permit, electrical installation at iba pang permit kapalit ng P500.000.00.

Nagkasundo ang complainant at dalawang suspek subalit lingid sa kaalaman nila’y dumulog sa Pasig Intelligence Office ang complainant, inireklamo ito kay PMaj. Jose Luis Aguirre saka ipinaalam kay PCol. Roman Arugay, hepe ng Pasig Police kaya naaresto ang mga suspek.

Dumating din si Pasig City Mayor Vico Sotto at nasaksihan ang paghuli sa suspek habang umamin naman ang kasabwat ng empleyado ng city hall na matagal na nila itong modus. (Vick Aquino)