Pascual, Benilde kumatok sa korona

Mga Laro Bukas: (FilOil Flying V-Centre)

Game 2: Best-of-three Finals

2:00pm — St. Benilde vs Arellano

(Lady Blazers angat, 1-0)

BUMUBULUSOK ang mga atake ni Jhasmin Gayle Pascual upang dominahin ng undefeated na College of Saint Benilde Lady Blazers ang defending three-peat champion Arellano University Lady Chiefs sa 25-21, 25-11, 25-10 upang lumapit sa ikalawang kampeonato sa Game 1 ng best-of-three Finals sa 97th season ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) women’s volleyball tournament sa FilOil Flying V Centre sa San Juan City Miyerkoles ng hapon.

Humambalos ng 17 puntos ang sophomore hitter mula sa 13 atake, 3 blocks at 1 ace upang pagbidahan ang Taft-based lady spikers na nangangailangan na lamang ng isang panalo upang masundan ang nag-iisang kampeonato noong Season 91 taong 2016 nang talunin ang undefeated na San Sebastian College-Recoletos Lady Stags.

Hindi kinakitaan ng kalawang ang CSB mula sa 11 araw na pahinga buhat nang makuha ang unang puwesto sa Finals matapos walisin ang elimination round sa 9-0 marka.

“Nagamit namin ‘yung 10 days rest, nakapagpahinga at nakapag-isip kung ano ang gagawin sa games tapos advantage ‘yung sa rest at nagamit namin talaga,” pahayag ng tubong Bulacan na si Pascual.

Sumuporta rin sa double digit scoring si Michelle Gamit sa 11 marka mula sa 9 atake at 2 blocks, habang nag-ambag si team captain Francis Myca Go ng 8 puntos, 12 excellent digs at 4 excellent receptions.a

Umayuda si Jade Gentapa ng 7 markers at 12 excellent digs, gayundin ang mahusay na pamamahagi ng bola ni Cloanne Mondonedo sa 14 excellent sets.

“Napag-usapan naman namin ‘yan, kasi ‘yung 11 days recovery for us, ‘yung may mga body aches, minor injuries, so nung first set wala ‘yung game speed, hindi kami makasabay, kaunting pointers lang kaya naalala rin nila,” saad ni CSB head coach Jerry Yee.

Matatandaang tinapos noong Season 91 ng CSB ang tangkang back-to-back title ng Arellano nang talunin nila ito sa semifinals, habang binawian nila ito sa Season 92 sa muling paghaharap sa semis sa 3-2 iskor.

Dalawang magkasunod na season namang muling nabigong makabalik sa finals ang CSB nang pumalya itong makapasok sa Final Four sa Season 93, habang nalaglag sa semifinals sa Season 94 kontra Perpetual Help Lady Altas.

Nakatakdang magharap muli sa Game 2 ang dalawa bukas ng hapon. (Gerard Arce)