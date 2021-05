Pasaway sa MRT-3 hahantingin ng PNP

Tutulong ang pamunuan ng Philippine National Police (PNP) sa gagawing imbestigasyon ng Department of Transportation ( DOTr) at sa paghuli sa nagbandalismo sa isang bagon ng Metro Rail Transit Line 3 (MRT -3).

Ayon kay Transportation Assistant Secretary Goddes Hope Libiran, iniimbestigahan ngayon ang lahat ng closed circuit television camera (CCTV) footages sa lahat ng istasyon para maispatan ang salarin.

Agad namang ipinag-utos ni PNP chief, Gen. Guillermo Eleazar na magsagawa rin ng imbestigasyon ang National Capital Region Police Office (NCRPO) na nakatalaga sa mga istasyon ng MRT-3 upang mapadali ang imbestigasyon.

“We will help with the investigation to determine who is responsible for this and file charges,” ayon kay Eleazar.

Batay sa report ng MRT-3, posibleng pumasok ang salarin sa Taft Avenue station makaraang makitang wasak ang isang bahagi ng perimeter fence alas-8:35 Miyerkules ng gabi matapos ipaalam ng train driver mula Santolan station (Northbound) na nakita niyang may sulat na “cranks” ang kaliwang bahagi ng tren. (Vick Aquino)