Pasaway sa health protocol bigatan parusa – DILG

INATASAN ng Department of the Interior and Local Government (DILG) mga lokal na pamahalaan na mas higpitan ang ipinatutupad nilang ordinansa sa health protocols.

Aminado si DILG officer-in-charge Usec. Bernardo Florece Jr., na pareho ng pagod ang publiko at mga law enforcer mula sa limitadong paggalaw sa mga ipinatutupad na community restriction dahil sa pandemya.

Gayunman, hindi aniya ito sapat na dahilan para magsawa at hindi na sumunod ang mga tao sa health protocols.

“Totoo ‘yon kasi sa March 16, one year na tayo exactly. March 16 tayo last year nag-declare ng lockdown sa Luzon. Kumbaga exhausted na rin ang mga tao pati na rin ‘yong ating mga law enforcer,” ani Florece.

Marso 16, nakaraang taon, nang ideklara ni Pangulong Rodrigo ang pag-lockdown sa buong Luzon dahil sa paglobo ng mga kaso ng COVID-19.

Kaugnay nito, inatasan ng DILG ang mga local governement unit (LGU) na magkaroon ng “standar­dized penalties” para sa mga lalabag sa ordinansa.

Kamakailan, niluwagan ng Inter Agency Task Force on Infectious Emerging Diseases (IATF-IED) ang lockdown restriction para sa unti-unting pagbubukas ng ekonomiya.

Sa ilalim ng inilabas na Resolution No. 101 ng IATF, hindi na kailangang sumailalim sa COVID-19 testing ang mga biyahero kung hindi rin lang ito ipag-uutos ng LGU na kanilang pupuntahan.

Hindi na rin kailangan ang health certificate at travel authority na iniisyu dati ng Joint Task Force COVID Shield.

Wala na ring quarantine sa mga traveler maliban kung may makikitang sintomas sa kanila pagdating sa lugar na kanilang bibisitahin. (Mia Billones)