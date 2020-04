‘Pasaway nga ba ang mga Pinoy?’

Nag-parada para magpugay sa frontliners, nagpa-boxing para sa mga paslit, nag-bingo ang mga magkakapitbahay at nagsabong ang mga opisyal ng barangay.

May mas matindi pa d’yan.

Nagpunta sa grocery at sa ospital ang isang mataas na opisyal ng pamahalaan kahit dapat ay naka-quarantine.

Nakipag-unahan ang mga nasa poder sa pagpapa-CoViD test sa gitna ng mahabang pila ng mga may sintomas at exposed sa nasabing sakit.

At may isa pang sumunod.

Isang pulitiko rin ang naireport ng netizen na nag-bisikleta kasama ng kanyang bodyguard sa isang marangyang subdivision.

Sila ang mga kabaligtaran ng mga nakararaming Pilipino na nagtitiis na ‘di lumabas ng bahay habang nasa ilalim tayo ng Luzon lockdown.

Walang pinipili ang pagiging pasaway.

Sa madaling sabi, sila ang matitigas ang ulo.

Di nakikinig sa panawagan ng gobyerno at ng mga health care worker.

Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga confirmed cases gayundin ang bilang ng suspects at probables kaya patuloy ang pananalasa ng corona virus disease.

Banta ng gobyerno, hihigpitan ang pagpapatupad ng ECQ at mala-batas militar na ang iiral dahil kailangan nang sumunod ang lahat.

Sadya nga bang pasaway ang mga kababayan natin?

“Self entitlement is the right to do whatever it is they do in spite of the fact that they are causing or creating big problems for the rest of us.” (Beltran, 2013)

Sa isang pag-aaral na may pamagat na ”Psychological Entitlement Predicts Failure to Follow Instructions” (Zitek and Jordan, 2017), sinagot ang tanong bakit hirap ang mga tao na sumunod sa mga tagubilin.

Ang katumbas na kahulugan ng entitlement ay pagmamataas.

Ayon sa nasabing pag-aaral, ”entitled people were more likely to ignore instructions even when following instructions was low cost for the self, instructions were given in a less controlling way, or punishment was highly likely to result from a failure to follow instructions.”

Samakatuwid, ang pagiging “pasaway” ay nagmumula sa pagiging mapagmataas.

May sense of entitlement ang isang tao kung ang pakiramdam n’ya ay dapat syang makatanggap ng special treatment o payagang gumawa ng mga bagay na ‘di pwedeng gawin ng iba.

Sinabi sa isang parte ng nabanggit na research, sa tingin ng mga taong “entitled” ay ‘di patas at ‘di makatwiran na sila ay kusang loob na sumunod o pwesahang pasunurin ninoman.

Anila ang hamon sa atin na may tuwid na pag-iisip ay gumawa ng hakbang na mapaintindi sa mga “entitled” na patas at makatwiran ang mga patakaran.

Marami ang nagsasabi, pagkatapos masugpo ang CoViD-19 at mawala na ang ECQ ay mamumuhay na ang Pinoy sa tinatawag na “new normal”.

Bago mag-ECQ ay iba ang takbo ng buhay natin kaya tinatawag na itong “old normal”.

Marami ang nagsasabi na batay sa mga nangyayari ngayon, ito ay dapat nang tawagin na “permanent now”.

Kung iisipin natin na sa loob ng isa’t kalahating buwan na nasa ECQ tayo at ’di na natin nagagawa ang dati nating ginagawa sa ating buhay, mabuti man o hindi, ay tila “normal” na.

Mahaba ang listahan ng halimbawa ng sense of self-entitlement:

1) Kung may birthday o fiesta, kahit masikip ang daan o walang paalam, ay haharangan

2) Kung may birthday o fiesta pa rin, walang pasintabi at walang sawa ang pagbi-videoke

3) Nagsusunog ng basura o nagtatapon ng basura sa harapan o bakuran nang may bakuran

4) Nagpapadumi ng alagang aso sa harapan nang may harapan o sa gitna ng daan

5) Para bumongga kahit walang-wala, nangungutang kung kani-kanino at ‘pag siningil ay s’ya pa ang galit

6) Mababa lang ang posisyon sa kumpanya at maliit lang ang sahod pero puro branded ang suot o kaya’y ipinangsusugal/ipinang-iinom ang pera na ayuda mula sa gobyerno

7) ‘Pag may kausap sa lakad o meeting, sya ang pinakahuli na darating

😎 “GGSS” – Gandang-ganda sa sarili o gwapong-gwapo sa sarili o galing na galing sa sarili

9) Feeling hulog ng langit sa sangkatauhan, bully, astig at untouchable

10) Magaling pumuna pero walang binibigay na solusyon o ‘di umaaksyon o ‘di naman nag-aambag

Sa kabuuan, ang self-entitlement ay nagdudulot ng pagiging bastos, panlalamang sa kapwa, palaasa, pagkatamad at paghingi ng maling pabor.

Nagbubunga rin ito ng pagiging arogante, pagpapalusot, pagkakaroon ng mataas na tingin sa sarili, pagnanakaw sa kaban ng bayan, pamamayani ng hidden agenda at pang-aabuso sa kapangyarihan.

Kamakailan ay umugong ang kampanya na patahimikin ang mga pumupuna sa gawain ng mga nasa pamahalaan.

Ang ibang opisyal ay naging balat sibuyas at ang taumbayan naman ay sumobra ang timpla sa kanilang pagpuna.

Sa isang demokrasya, nangingibabaw pa rin ang karapatan ng mga tao na magpahayag ng kanilang saloobin lalo na’t sa ikabubuti o ikapapanuto ng pagpapatakbo ng bayan.

‘Di naman maaari na walang pupuna sa tamang pamamaraan ng kilos ng mga kinauukulan at basta na lamang tatanggapin ang mga ideya na walang pagtatanong.

Walang puwang ang sense of self entitlement sa gobyerno at sa lipunan.