Pasaway na BFF ni Pacquiao bitbitin sa Senado

PINUNA ng Senado ang mga ahensiya ng gobyerno na nagsasagawa ng rehabilitasyon sa Boracay dahil sa kabiguan na tuluyang gibain ang West Cove Resort na tinawag na “mother of all violators” kung kaya’t naging marumi ang isla.

Sa public hearing ng Senate committee on environment nitong Miyerkoles, iginiit ni Senador Franklin Drilon na dapat tapusin na ang demolisyon sa naturang resort na pag-aari ni Crisostomo Aquino na matalik na kaibigan ng tinaguriang ‘Pambansang Clown’ ng Senado na si Sen. Manny Pacquiao.

“This resort must be demolished because this is the symbol of the abuses done on Boracay. To project that we are serious in the reforms that we are doing in Boracay, West Cove, which is the mother of all the violators, must be demolished,” pahayag ni Drilon.

Kaugnay nito, hiniling din ni Drilon na i-subpoena si Aquino para humarap sa susunod na pagdinig ng Senate committee on environment.

Nagtataka kasi ang senador kung bakit nagawa aniyang makapag-operate ng resort ni Aquino sa kabila ng kawalan nito ng locational clearance at sanitary, fire, safety at business permits.

“Bakit masyadong malakas itong si Crisostomo?” pahayag pa ni Drilon nang hilingin na i-subpoena si Aquino para sa susunod na pagdinig ng komite.

Ipinaliwanag naman ng Department of the Interior and Local Government (DILG) na nahihirapan lamang ang demolisyon sa naturang resort dahil iniingatan nila ang posibleng epekto nito sa bundok na pinagdikitan ng gusali.

Pero iginiit ni Drilon na hindi dapat magkaroon ng “exception” sa paglilinis at rehabilitasyon ng Boracay.

“They said they will fully finish West Cove demolition. West Cove must be demolished,” sabi ng senador.

Sa pagdinig kahapon, lumitaw na dalawang buwan makaraang ipasara ang Boracay ay wala pang malaking hakbanging nagagawa ang mga ahensya ng gobyerno upang malinis ang isla.